Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in der SAP-Beratung und -Umsetzung, für Konzerne ebenso wie für den Mittelstand. Die Beraterinnen und Berater entwickeln digitale Strategien und IT-Architekturen. Sie meistern Datenmigrationen oder führen neue Softwarelösungen ein. GAMBIT wurde 1995 gegründet und von SAP als „SAP Gold Partner“ ausgezeichnet.

Herausragende Initiativen

Zum Dank auf die Insel

Im letzten Jahr hat das Unternehmen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für vier Tage nach Kroatien eingeladen – auf „GAMBIT Island“. Die gemeinsamen Tage mit Sonnenbaden, Stargazing, Yoga, viel Wassersport und zahlreichen Gesprächen haben das Team noch weiter zusammengeschweißt.

Bewerberinnen und Bewerber besser verstehen

Was erwarten Menschen von ihrem Arbeitgeber? Warum wechseln sie, was treibt sie an? Um das herauszufinden, hat GAMBIT mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Workshops zum Thema Customer-Journey veranstaltet. Dank der Ergebnisse kann GAMBIT Bewerberinnen und Bewerber künftig im Netz noch gezielter ansprechen.

Digitales Lernen leicht gemacht

Im Rahmen eines neuen Schulungskonzepts bietet GAMBIT seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – je nach Bedarf und Verfügbarkeit – nun auch die Möglichkeit, digital zu lernen. Die digitale Schulungsplattform der SAP SE enthält virtuelle Klassenräume und über 6000 Lerninhalte.

Das sagen die Mitarbeiter

95 Prozent der Mitarbeiter äußern: "Ich werde hier unabhängig von meiner Position als vollwertiges Mitglied behandelt."

Das Unternehmen sucht Berufsanfänger ebenso wie erfahrene SAP-Experten. Wichtig ist den Verantwortlichen, dass sich alle GAMBITs beruflich und persönlich weiterentwickeln können.

Kontakt: Sabine Goebbels, Tel. 02241-8845-580, Sabine.Goebbels@gambit.de

