Die Zebra Corp., Hersteller eines vielseitigen Produktportfolio rund um den Barcode und neuer Herstellerpartner der ENO telecom GmbH, hat ihren Stammsitz in einem Vorort von Chicago. Neben ihren Etiketten- und Barcodedruckern, stellen sie auch robuste Handheldcomputer, Bildverarbeitungs- und Lokalisierungssysteme her. Zebra ist weltweit an 120 Standorten mit insgesamt 8.800 Beschäftigten vertreten.

Innovation als Teil der DNA

Zebra steht für intelligente Technologien, effizientes Arbeiten, reibungslose Prozesse und gesteigerte Produktivität, wirbt der Nordhorner Distributor für seinen neuen Partner. Zebra bietet neben innovativer Hardware auch leistungsfähiger Software, die das volle Potenzial ihrer Geräte ausschöpfen sowie umfangreiche Serviceleistungen.

"Im Zuge der Implementierung unseres neuen Logistikkonzepts haben wir intensiv nach der passenden Ausstattung gesucht und Produkte verschiedener Hersteller ausführlich getestet", erklärt Sven Gösch, Leiter Einkauf & Produktmanagement bei ENO. "Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns für die Lösungen von Zebra entschieden."

"Die Auswahl basierte auf der überzeugenden Kombination von Qualität, Zuverlässigkeit und einem wettbewerbsfähigen Preis", so Gösch weiter. "Aufgrund dieser Erfahrung haben wir die Zebra-Lösungen auch in unser Portfolio integriert. Das markiert nicht nur eine strategische Erweiterung, sondern auch eine bedeutende Partnerschaft mit dem Marktführer im Bereich POS- und Logistiklösungen."

Für weitere Informationen und Anfragen zu aktuellen Projekten hilft der jeweilige Ansprechpartner bei ENO unter diesem Link weiter.