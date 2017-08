Zollfahndern aus Frankfurt am Main ist ein spektakulärer Schlag gegen eine international operierende Fälscherbande gelungen: Bei der Durchsuchung von 28 Wohn- und Geschäftsräumen, davon 24 im Rhein-Main-Gebiet und vier in Nordrhein-Westfalen wurden gefälschte Tonerkartuschen für Kyocera-Drucker im Wert von rund zehn Millionen Euro sichergestellt und die drei Hautverdächtigen festgenommen. Parallel dazu fand zudem eine Durchsuchung einer Firma in den Niederlanden durch die dortigen Behörden statt.

Allein schon der Umfang der Maßnahme erforderte ein großes Aufgebot an Personal und technischem Gerät: Für den Abtransport von 180 Paletten und drei 20-Fuß-Containern mit gefälschten Kartuschen waren ein Sattelzug und ein 7,5 Tonner einer Spedition sowie sechs Lkw des THW erforderlich, die insgesamt gut zwei Dutzend Ladungen transportierten. An dem Einsatz waren mehr als 200 Beamte und Kräfte von Zoll, Landeskriminalamt, Staatsanwaltschaft und dem THW beteiligt. Kyocera-Sachverständige begleiteten die Zoll-Razzia.

Neben den Tonerkassetten wurden zudem weitere schriftliche und elektronische Beweismittel sichergestellt. Im Rahmen der Vermögensabschöpfung wurden 106.140 Euro Bargeld sowie Gold und Wertgegenstände im Wert von etwa 40.000 Euro gesichert, zudem eine Pfändung in Höhe von 50.000 Euro durchgeführt.



In einer der durchsuchten Lagerhallen stapelt sich die gefälschte Ware bis unter das Dach.

Insgesamt 180 Paletten und drei Container mit gefälschtem Kyocera-Toner konnte der Zoll sicherstellen.

Auch hierzulande wurden leere Kassetten mit Toner befüllt und als Originalware ausgegeben.

Auch in Dieburg befüllten die Fälscher Kartuschen im großen Stil.

Mit Chip codierte Patronen wurden an diesem Arbeitsplatz manipuliert.

Einen Teil der Kartuschen wurde hier befüllt.

Die befüllten Kartuschen wurden in vermeintliche Originalkartons verpackt.

Die Fälscherbande vertrieb dann die Ware über eine Firmengeflecht in Deutschland und den Niederlanden.

Ermittlungen gegen 24 Beschuldigte

Die Ermittler sprechen von insgesamt 24 Beschuldigten mit deutscher, niederländischer, türkischer und iranischer Staatsangehörigkeit. Einer der Festgenommenen besitzt die deutsche und griechische Staatsangehörigkeit und stammt aus Groß-Umstadt, die beiden anderen festgenommenen Deutsch-Iraner im Alter von 52 und 48 Jahren haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Laut Erkenntnissen der Fahnder haben die Fälscher leere Tonerkartuschen in Europa angekauft und sie dann nach China und Dubai ausgeführt. Die befüllten Kassetten wurden dann wieder nach Deutschland eingeführt und als originale Kyocera-Ware gekennzeichnet. Einen Teil der leeren Kartuschen wurden auch in einer Produktionsstätte in Frankfurt am Main und in der Vergangenheit auch in Dieburg wieder befüllt.

Über ein Firmengeflecht in Deutschland und den Niederlanden wurden dann die gefälschten Verbrauchsmaterialien in den Verkehr gebracht. Die Einnahmen flossen auf Konten in Dubai.

Lesetipp: Die Plagiatjäger - Mit dem Zoll unterwegs

Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher des Zollfahndungsamt Frankfurt am Main geht von einer Schadenssumme "im zweistelligen Millionenbereich" aus. "Auf uns kommt nun viel Arbeit zu, die sichergestellten digitalen Medien und schriftlichen Aufzeichnungen müssen aufbereitet und anschließend ausgewertet werden, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen", erklärt der Zollbeamte.