Jeder kennt es und jeder hasst es: Fingerabdrücke auf dem Display des teuren Tablets oder Smartphones. Klar ist, dass die Bedienung mit dem Finger intuitiv und einfach ist, aber auch ihre Spuren hinterlässt, die das Gerät gleich benutzt und dreckig erscheinen lassen. Wir geben Ihnen 10 Tipps, wie Sie Ihre mobilen Geräte säubern und auch sauber halten können.

Tipp 1: Mikrofasertuch

Um den Touchscreen von fettigen Fingerabdrücken und Wischern zu befreien, genügt schon ein gutes Mikrofasertuch. Mit kreisenden Bewegungen lassen sich alle Rückstände der Bedienung entfernen. Bei grobem Schmutz genügt es, wenn Sie die Stelle auf dem Display leicht anfeuchten und dann bearbeiten. Sie sollten aber stets darauf achten, dass kein Wasser in das Gehäuse des Smartphones oder Tablets kommt. Denn das könnte zu einem irreparablen Defekt des ganzen Geräts führen. Die günstigste Lösung ist aber folgende: Reiben Sie Ihr Smartphone oder Tablet an Ihrer Kleidung sauber, Baumwolle eignet sich am besten dafür.

Tipp 2: Display-Reiniger

Mit einem Display-Reiniger für mobile Geräte werben viele mehr oder wenige bekannte Hersteller. Sie garantieren, dass Sie das Display dank dieser Wundermittel nicht nur gründlich säubern, sondern auch noch vor neuem Schmutz bewahren können. In der Praxis sieht das mit der Nachhaltigkeit oft anders aus, Fingerabdrücke oder Schmutz bleiben selbst kurz nach dem Reinigen am Display haften. Aber sauber bekommen Sie das Smartphone/Tablet auf jeden Fall. Sie sollten nur darauf achten, dass der Display-Reiniger Ihrer Wahl keine Seife oder Lauge enthält, da diese schädlich für den empfindlichen Touchscreen sind. Verwenden Sie am besten Reiniger mit natürlichen Inhaltsstoffen, da diese nicht so aggressiv wie chemische Substanzen sind. Wichtig ist auch, dass Sie stets sparsam mit der Flüssigkeit umgehen sollten. Auch hier ist Vorsicht geboten, da keine Flüssigkeit ins Gehäuse dringen darf.