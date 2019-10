Das Credo der Veranstaltung lautete: "Von Systemhäusern für Systemhäuser", das heißt, Systemhaus-Vertreter berichteten aus der Praxis, wie sie Managed Services Provider wurden - ein Konzept, wie es der ChannelPartner-Systemhauskongress "CHANCEN" bereits seit Jahren praktiziert.

In den Vorträgen ging es darum, wie sich Vertriebsmodell, Provisionen, Unternehmensausrichtung, Prozessoptimierung und Technik im Managed Services-Betrieb ändern. Besonderes Highlight der Veranstaltung war das Streitgespräch zur Zukunft der Systemhäuser. Teilgenommen daran haben Ralph Friederichs (Cyberdyne IT), Michael Hollmann (Basys Bartsch EDV-Systeme), Stefan Auer (as-con Unternehmerberatung), Mike Bergmann (Exabyters Betriebs GmbH) und Jörn Hamann (conform IT-Systemhaus GmbH).

Auch die Zuschauer beteiligten aktiv an dem Streitgespräch und bezeugte das in ihren Statements. Claus Fiedler (fiedler-IT) war mit dem Verlauf der acmeo-Konferenz zufrieden: "Ich nehme wieder viele Ideen mit, was wir bei uns optimieren können. Sich immer weiter mit anderen Leuten auszutauschen ist entscheidend."

Alexander Herdtweck (Syskonzept) stimmte ihm zu: Es gab viele interessante Gespräche - wobei keine Konkurrenz zu spüren war. Wir haben einige gute Punkte aufgenommen, wie wir unsere Managed Services verbessern können." Daniel Esposito (Esposito IT) brachte es auf den Punkt: "Wir sitzen alle in einem Boot - jeder hat die gleichen Dinge, die man täglich bewältigen muss."

Den feierlichen Abschluss der Konferenz bildete das Abendevent mit regionalen Spezialitäten in Demeter-Qualität im Morgensternhaus, hier ging es mit dem Networking weiter.