Der LG 34CB98 besitzt einen Bildschirm mit einer Diagonale von 34 Zoll bei einem Seitenverhältnis von 21:9. Das eingesetzte AH-IPS-Panel hat eine Auflösung von 3440 x 1440 und soll die Blickwinkelabhängigkeit auf ein Minimum reduzieren. Der Curved-Monitor mit einem geringen 1900 Radius unterstützt zudem 99 Prozent des sRBG-Farbraums für eine natürliche Farbwiedergabe. Weitere Besonderheit des LG 34CB98 sind die beiden integrierten Thunderbolt-2-Schnittstellen, die den 34-Zöller besonders für Apple-Nutzer interessant macht. Auch eine Schaltung mehrerer Bildschirme in Reihe (Daisy Chain) ist mit diesen Schnittstellen möglich.

TEST-FAZIT: LG 34CB98

TESTERGEBNIS (NOTEN) LG 34CB98 Testnote gut (2,15) Preis-Leistung teuer Bildqualität (45%) 1,72 Bildschirmqualität (15%) 2,54 Ausstattung (15%) 3,71 Handhabung (10%) 1,40 Stromverbrauch (10%) 1,73 Service (5%) 2,50

Der LG 34CB98 ist ein ungewöhnlicher Breitbild-Monitor im 21:9-Format. Der Curved-Monitor mit 34 Zoll Diagonale liefert eine sehr gute Bildqualität und macht durch die integrierte Freesync-Technik auch im Gaming-Einsatz eine gute Figur. Das überzeugende Gesamtpaket runden das moderne Schnittstellenangebot, ergonomische Einstellmöglichkeiten und ein sehr gutes Bildschirmmenü mit umfangreichem Funktionsumfang ab. Günstig ist diese Qualität allerdings nicht - der LG 34CB98 kostet 849 Euro.

Pro

+ sehr gute Bildqualität

+ 34-Zöller mit 21:9-Format

+ Gaming-Modus mit Freesync-Technik

+ ergonomische Einstellmöglichkeiten

Contra

- etwas hoher Stromverbrauch

BILDQUALITÄT

Im Test bestätigt sich die sehr geringe Blickwinkelabhängigkeit, Farb- und Kontrastverschiebungen treten selbst bei ziemlich seitlichem Betrachtungswinkel praktisch nicht auf, wobei der durch den stark gebogenen Bildschirm allerdings ziemlich eingeschränkt ist. Die Bildschärfe liegt auf hohem Niveau und die Farbwiedergabe überzeugt durch eine neutrale, natürliche Darstellung.

Neben der hohen Helligkeit und des guten Kontrasts fällt zudem die homogene Helligkeitsverteilung über den gesamten Bildschirm positiv ins Gewicht. Im Gaming-Einsatz macht der LG 34CB98 ebenfalls eine gute Figur. Zwar liegt die maximale Bildwiederholrate bei nur 60 Hertz, womit der 34-Zöller nicht für superschnelle Spiele geeignet ist, die integrierte Freesync-Technik verhindert jedoch erfolgreich jegliche Bildfehler und erlaubt eine flüssige Bildwiedergabe.

BILDQUALITÄT LG 34CB98 (Note: 1,72) Blickwinkelabhängigkeit: horizontal / vertikal gut / gut Bildschärfe DVI/HDMI gut Farblinearität / Farbraum gut / gut Maximale Helligkeit 312 Candela/m² Helligkeitsverteilung 118 Prozent Kontrast 987 : 1 Reaktionszeit 5 Millisekunden

AUSSTATTUNG

Neben den beiden Thunderbolt-Eingängen besitzt der LG 34CB98 zwei HDMI-Schnittstellen und einen Displayport-Zugang. Daneben sind zwei USB-3.0-Ports (einer mit Schnellladung) und zwei Stereo-Lautsprecher mit 7 Watt Leistung und ordentlichem Sound imGehäuse integriert.

Die Schnittstellen liegen sehr gut zugänglich mittig an der Rückseite des Gehäuses und nicht wie üblich abgewinkelt an der Unterseite. Der Bildschirm ist auf einem sehr stabilen kreisförmigen Fuß gelagert. Praktisch: Im Lieferumfang befinden sich je ein HDMI-, Displayport- und USB-3.0-Kabel.

AUSSTATTUNG LG 34CB98 (Note: 3,71) Auflösung 3440 x 1440 Bildpunkte Paneltyp / Seitenverhältnis IPS / 21 : 9 Anschlüsse 1 Displayport, 2 HDMI, DVI, VGA, 2 USB, 2 Audio-Buchsen analog, 2 Thunderbolt-2 Extras HDCP ja, Pivot nein, drehbar nein, höhenverstellbar ja, Farbtemperaturvorwahl ja, Lautstprecher ja, Webcam nein, Mikrofon nein, Sonstiges Curved-Monitor, Thunderbolt-Ports

HANDHABUNG

Für Business-Monitore sind ergonomische Einstellmöglichkeiten ein Muss um den Bildschirm optimal an den Arbeitsplatz anzupassen. Und der LG 34CB98 enttäuscht hier nicht, lässt er sich doch in der Höhe um elf Zentimeter verstellen sowie nach vorne und hinten neigen. Das Bildschirmmenü lässt sich über einen Joystick, der mittig unten am Gehäuse sitzt einfach und problemlos steuern. Das Bildschirmmenü selbst ist sehr gut gelungen, bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten und sogar spezielle Spiele-Funktionen wie Gaming-Presets, Black Stabilizer und Dynamic Action Sync.

HANDHABUNG LG 34CB98 (Note: 1,40) Bedienbarkeit Menü sehr gut Erreichbarkeit: Gerätetasten / Schnittstellen gut / sehr gut Handbuch gut

STROMVERBRAUCH

Der LG 34CB98 verbraucht im Betrieb rund 54 Watt - ein eher durchschnittlicher Wert. Entsprechend ist der Curved-Monitor im Energielabel nur in die Kategorie "B" eingruppiert. Im Standby-Modus sinkt der Strombedarf auf 0,8 Watt.

STROMVERBRAUCH LG 34CB98 (Note: 1,73) Betrieb 53,8 Watt Standby 0,8 Watt Aus 0,8 Watt

ALLGEMEINE DATEN LG 34CB98 Testkategorie TFT-Bildschirme TFT-Bildschirme LG Internetadresse von LG www.lg.com Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 849 Euro LGs technische Hotline 01805/473784 Garantiedauer des Herstellers 36 Monate

