Aldi verkauft ab dem 28. Januar 2021 das Notebook Medion Akoya E11202 für nur 199 Euro. Mehr Leistung und eine bessere Mobilität bietet das Medion Akoya E15408 für 499 Euro. Die Laptops sind dank integrierter Webcam und Mikrofon für das digitale Lernen, Studieren und Arbeiten geeignet. Windows 10 ist auf beiden Laptops bereits vorinstalliert. Für die Aldi-Notebooks gewährt Medion zudem drei Jahre Garantie. Der Verkauf findet sowohl in den Filialen von Aldi Nord und Süd als auch online statt.



Medion Akoya E11202: Günstiges Office-Notebook für Schüler

Der weiße Medion Akoya E11202 ist mit dem 1,1 bis 2,2 GHz schnellen Vierkernprozessor Intel Celeron N3450 keine Rennsemmel, aber flott genug für typische Office-Programme wie Word, Excel und Powerpoint. Die integrierte CPU-Grafik Intel HD Graphics 500 bringt einen eigenen Videodecoder mit, sodass Youtube und Co. flüssig laufen, für PC-Spiele ist der Grafikchip hingegen weitgehend ungeeignet.

Die 4 GB Arbeitsspeicher sind zwar knapp bemessen, reichen aber für einen flüssigen Betrieb des bereits vorinstallierten Windows 10 Home im S-Modus aus. Mit 64 Gigabyte auf schmale Kante genäht sind auch die 64 Gigabyte Flashspeicher. Wem das nicht reichen sollte, der kann aber über den Micro-SD-Slot mehr Speicherplatz nachrüsten. Für die drahtlose Kommunikation sorgt ein WLAN-ac-Modul, das auch Bluetooth 4.2 beherrscht. Das 11,6-Zoll-Display (29,5 cm) löst mit 1366 x 768 Pixeln auf. Im Panel-Rahmen ist eine HD-Webcam und ein Mikrofon integriert, im Gehäuse zwei Lautsprecher für HD-Audio.

Das verstärkte Gehäuse des 1160 Gramm leichten Akoya E11202 soll einen verbesserten Schutz vor Stürzen bis zu einem Meter Fallhöhe bieten, die Tastatur und das Touchpad haben laut Hersteller eine Wasserbeständigkeit von bis zu 200 Kubikzentimeter Flüssigkeit. Der zweizellige Li-Polymer-Akku mit 30,4 Wh soll für eine mobile Laufzeit von bis zu acht Stunden sorgen. An Anschlüssen bietet der Aldi-Laptop 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-C, 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-A, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x GBit-LAN und 1 x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out).

Medion Akoya E15408: Flottes Notebook fürs Homeoffice und Studium

Viel Ausstattung fürs Geld bietet der 1740 Gramm leichte Medion Akoya E15408 mit dem bis zu 3,7 GHz schnellen Vierkerner Intel Core i5-1035G4, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und einer 256 Gigabyte großen M.2-SSD. Eine weitere SATA-SSD im 2,5-Zoll-Format lässt sich nachträglich verbauen. Hinzu kommen WLAN-ac, Bluetooth 5.1, ein Micro-SD-Kartenleser, eine HD-Webcam mit Mikrofon sowie Stereo-Lautsprecher. Der dreizellige Li-Polymer-Akku mit 45 Wh soll für eine mobile Laufzeit von bis zu acht Stunden sorgen.

Das Aldi-Notebook steckt in einem edlen Aluminium-Gehäuse und besitzt einen extra schmalen Display-Rahmen, sodass auch die Optik nicht zu kurz kommt. Die integrierte CPU-Grafik Intel Iris Plus steuert das 15,6 Zoll (39,6 cm) große IPS-Panel an, das in Full-HD auflöst. An Anschlüssen bietet der Akoya E15408 1 x USB 3.2 Gen1 Typ-C mit DisplayPort und Ladefunktion, 1 x USB 2.0, 1 x HDMI out, 1 x GBit-LAN und 1 x Audio-Kombi-Anschluss (Mic-in & Audio-out).



Einschätzung: Der Medion Akoya E11202 ist ein robuster Laptop, der sich vor allem für Schüler eignet. Für nur 199 Euro ist das Notebook für den Heimunterricht ein sehr preisgünstiges Angebot.

Der Medion Akoya E15408 richtet sich an Käufer, die ein flottes und auch optisch ansprechendes Notebook fürs Homeoffice oder das Studium suchen. Die Rechenleistung des Aldi-Notebooks liegt auf dem Niveau des doppelt so teuren Microsoft Surface Pro 7 - insofern ist das Preis-Leistungs-Verhältnis ebenfalls attraktiv.