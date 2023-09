Acer hat dem Aspire S32 All-in-One-PC ein schlankes Aluminiumgehäuse für einen minimalistischen und dennoch modernen Arbeitsplatz spendiert. Das nahezu rahmenlose Display in 32-Zoll mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) bietet reichlich Platz für große Tabellen und Entertainment. Der Aspire S32 ist mit dem Intel Core i7-13700-Desktop-Prozessor sowie Iris Xe-Grafik ausgestattet und damit auch für anspruchsvolle Arbeiten und die Mediennutzung zuhause geeignet.

Idealer Arbeitsplatz für zu Hause

Neben seiner Performance verfügt der Aspire S32 über Komfortfunktionen die Videogespräche und Content-Erstellung vereinfachen sollen. So ist im Standfuß ein magnetisch abnehmbares Touchpad verstaut, das dort auch geladen wird und Eingaben per Stift oder Finger überträgt. Ein weiteres Feature ist die magnetische Schnittstelle am oberen Rand des Monitors. Hier können die im Lieferumfang enthaltene 1.080p Full HD-Webcam, die 1.440p QHD-Webcam mit Ringlicht oder eine Lightbar zur besseren Ausleuchtung des Arbeitsbereiches unkompliziert angeschlossen werden.

Über die Acer EyeSense Gesichtserkennungs-Software sowie mit dem Windows Hello-kompatiblen Fingerabdrucksensor ist ein passwortloses biometrisches Anmelden an Windows 11 möglich. Darüber hinaus bietet der Aspire S32 All-in-One-PC schnelle Netzwerkanbindungen über Wi-Fi 6E oder RJ45 sowie eine Vielzahl an Anschlüssen darunter USB Type- C, HDMI und Audio. Für bequemes Arbeiten verfügt der All-in-One-PC über ein ergonomisches neigbares Display.

Preis und Verfügbarkeit

Der 32-Zoll große Acer Aspire S32 (S32-1856) soll ab sofort und ab einer unverbindlichen Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 1.799 Euro im Handel erhältlich sein.