Der Cloud- und Managed Services-Distributor Acmeo GmbH erwartet in diesem Jahr zu seinem Partnerkongress rund 350 Teilnehmer aus Systemhäusern der DACH-Region. Der Veranstalter zielt dabei auf die aktive Vernetzung und Weitergabe von erfolgreichen Praxiskonzepten untereinander. So sollen Managed-Services-Einsteiger als auch erfolgreiche MSPs wertvolle Impulse für ihre Strategien sowie ihren Arbeitsalltag erhalten.

Damit bleibt auch das erfolgreiche Konzept eines Managed-Services-Fachkongresses bestehen. Das Credo "Von Systemhäusern für Systemhäuser" präge seit Jahren den Praxisbezug der Themen und fördert die partnerschaftliche Atmosphäre, teilt der VAD weiter mit. Neben dem Vergleich von Konzepten der Branchenkollegen sind Acmeos herstellerunabhängige Praxisvorträge ein weiteres Charakteristikum des Events.

"Wir haben eine starke, spannende Agenda für unsere Partner und Interessierte zusammengestellt", erläutert Isabelle von Künßberg, Prokuristin und Leitung Akademie & Personal bei Acmeo. "Die Bandbreite der Themen bietet jedem wertvolle Impulse, mit denen er sein Systemhaus weiter optimieren kann – denn das ist immer unser Anspruch. Alle Experten sind auch nach ihrem Vortrag für Diskussionen und weiterführende Fragen der Teilnehmenden verfügbar."

Acmeo will Erfahrungsaustausch fördern

In der Keynote werden die Gemeinsamkeiten zwischen IT-Dienstleistern und dem professionellen Motorsport beleuchtet. Darüber hinaus befassen sich rund 25 Partner-Vorträge mit den Themen Cloud-Computing, MSP-Erfahrungen aus dem In- und Ausland, Mitarbeiterführung, Datensicherheit oder Themen wie dem Wert eines Systemhauses.

Die dreitägige Partnerkonferenz besteht aus einem Seminartag am 28. April 2020, mit umfassendem Seminar- und Workshop-Programm zur Fort- und Weiterbildung, dem eigentlichen Konferenztag am 29. April 2020 sowie einem Trainings- und Dialogtag am 30. April 2020, bei dem die Möglichkeit besteht, sich intensiv mit den Herstellern auszutauschen.

Weiterführende Informationen, eine detaillierte Agenda und die Anmeldemöglichkeit finden Interessierte auf der Veranstaltungsseite unter diesem Link.