Strategien für ein modernes und dezentrales Arbeiten bleiben weiterhin wichtig, damit in Zeiten des Fachkräftemangels Unternehmen attraktiv bleiben. Dies und die Bedrohungslage für Cyberangriffe machen Homeoffice so herausfordernd wie am ersten Tag, erklärt die ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH. Deshalb planen der VAD und Microsoft an insgesamt drei Standorten in Deutschland eine Roadshow rund um Microsoft 365 Defender sowie dem Azure Virtual Desktop und stellen passende aktuelle Lösungen vor.

Jeweils zwei Tage Expertenwissen

Die ADN Modern & Secure Workplace Days zeigen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Tipps und Trends rund um die Microsoft-Cloud. Der erste Workshop-Tag startet mit Microsoft 365 Defender, den verschiedenen Features und Kostenplänen. Am Nachmittag geht es mit Enginsight All-In-One-Security weiter, die Funktionen für Risikoanalyse und Cyberabwehr auf einer Plattform konsolidiert. Im ADN Managed Services Stack integriert, können sie Partner komplett automatisiert in der Cloud bereitstellen.

Die Software von SonicWall hilft anschließend beim Erstellen, Skalieren und Verwalten von mehr Sicherheit in Cloud-, Hybrid- und traditionellen Infrastrukturen. Hier legt ADN den Fokus auf die Zielgruppe dezentrale Umgebungen aber auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Hochschulen oder Regierungsgebäude.

Profi-Tipps für virtuelle Azure-Desktops

Am zweiten Workshop-Tag steht Microsofts Azure Virtual Desktop im Mittelpunkt. Für ADN sind virtuelle Desktops das Mittel der Wahl, um ortsunabhängige PC-Arbeitsplätze schnell, sicher und unkompliziert bereitzustellen. Die Experten geben einen Einblick in den Aufbau der Server-Infrastruktur und zeigen, wie Partner mit Azure Virtual Desktop veraltete Terminalserver-Strukturen ablösen und durch eine sichere, kostenoptimierte und skalierbare Virtual-Desktop-Lösung ersetzen können. Mit der Beantwortung von Fragen und einer Live-Demo wird der AVD-Workshop abgerundet.

Nachmittags liegt der Schwerpunkt auf Business-Parametern wie Sizing und Pricing, sowie dem "Nerdio - Manager for MSPs" von ADN, der sich um Virtual Desktops & Infrastructure kümmert. Nerdio soll helfen, die Lösungen effektiv bereitzustellen und einfach zu verwalten. In einer Live-Demo sehen Partner, welche Vorteile dies in der Realität bringt. Abschließend stehen die Experten von Microsoft und ADN für Fragen rund um die "Modern & Secure Workplace Days" zur Verfügung.

Roadshow in drei Städten

Start der Roadshow ist am 6. und 7. März 2024 in Bochum, am 13. und 14. März findet das Event in München statt und am 16. und 17. April ist Abschluss in Berlin. Die Workshops finden jeweils von 9 Uhr bis 16:30 Uhr statt. Die Teilnahme ist für alle Partner und Systemhausmitarbeiter von ADN kostenlos. Weitere Informationen zur Agenda und zur Anmeldung stellt ADN unter diesem Link bereit.