Künstliche Intelligenz spielt durch Tools wie ChatGPT eine immer größere Rolle in der IT, weiß Spezialdistributor ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH. Mit steigender Nachfrage erobern immer mehr Lösungen mit KI-Komponenten den Markt. Damit sich Reseller für das KI-Geschäft als Trusted Advisor rechtzeitig positionieren können, informieren ADN und Microsoft im Rahmen der "ADN Microsoft CSP Week: KI & Copilot" über den aktuellen Stand im Bereich KI.

Session Highlights zur Revolution der Arbeitswelt

In 12 einstündigen Sessions - je eine vormittags und drei nachmittags - vermitteln Experten geballtes Wissen über KI, Microsoft und die Vermarktung der Lösungen. Den Anfang macht am 4. Juni 2024 die Keynote von Bilal Zafar, "Künstliche Intelligenz - die größte Revolution der Arbeitswelt". Er zeigt auf, wie KI-Technologien die Geschäftswelt grundlegend verändern werden, welche weitreichenden Folgen sie für unsere Gesellschaft mit sich bringen und welche Möglichkeiten sich für Reseller ergeben.

Die Session "Copilot für Power BI & Power Plattform" mit Louise Bourbon, IT-Consultant und MCT von Ifcon, und Tobias Sander von ADN informiert, wie und mit welchen Produkten Copilot die tägliche Arbeit optimal unterstützt. Zudem beantworten die Experten, welche Vorbereitungen dazu getroffen werden müssen und mit welchen Kosten zu rechnen sind. In diversen Einsatzszenarien zeigen sie die Funktionen und Möglichkeiten von Copilot, die im Power Plattform Admin Center zur Verfügung stehen.

Eine weiteres Thema ist "Vertriebsnavigator: Mit Copilot zum Erfolg", das Tipps zur Optimierung des Vertriebsprozesses gibt. In diesem Webinar erfahren Partner zudem, wie Copilot für Microsoft 365 helfen kann, die Kommunikation mit Kunden zu personalisieren sowie die Datenanalyse und Visualisierung zu vereinfachen. Auch wie man Copilot an die eigenen Bedürfnisse anpasst und per Feedback verbessern kann ist Thema.

Security und Integration

"Gefahren und Veränderung der Security-Landschaft durch Copilot und Ausblick auf Copilot for Security" ist ein weiteres Thema, das Ben Bachl-Tanaka, Geschäftsführer von der Bbtronic, und Ingo Lingenberg von ADN am 5. Juni in einem Überblick beleuchten. Neben Infos zu Lizenzierung und Kosten zeigen sie, was das Tool zu leisten vermag, wie es mit Defender funktioniert und wo es etwa beim Azure-Portal aufsetzt. Eine Demo simuliert Fallbeispiele aus den Bereichen Geräteverwaltung, Identitätsverwaltung sowie Datenschutz und Compliance.

Weitere Vorträge drehen sich um die Integration sowie Innovationen mit OpenAI und Microsoft Azure. Etwa wie sich durch Entwicklung und Anwendung der GenAI am Beispiel von Sprachmodellen mit Microsoft Azure OpenAI Studio neue Geschäftsfelder eröffnen. Als Abschluss stehen die "Azure Cognitive Services" im Mittelpunkt. Louise Bourbon erklärt, wie kognitiv diese nun wirklich sind, wie man mit KI Dienste, Apps und Tools unterstützen kann und wie Entwickler ohne tiefere Science-Kenntnisse ihre Apps mit Künstlicher Intelligenz ausstatten. Zu guter Letzt fasst sie die Funktionalität der AI-Services von Microsoft zusammen.

Die komplette ausführliche Agenda, zur ADN Microsoft CSP Week: KI & Copilot vom 4. bis 6. Juni 2024, weitere detaillierte Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte unter diesem Link.

