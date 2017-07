Die Also Enterprise Services GmbH (AES) übernimmt ab sofort die Rolle eines strategischen Fulfillment Partners bei der Combase AG, die mit Korona.pos im Bereich Einzelhandels-Kassensoftware zu den Marktführern gehören.

Im Einzelnen werden Staging und Assemblierung der Posbox-Systeme und dessen Zubehör vorgenommen, Logistikleistungen zum Point of Sale, Vor-Ort-Installation und Integration beim Endkunden, Inbetriebnahme und Ersteinweisung sowie Trainigs. Außerdem fallen Wartung und Pflege der Systeme in die Zusammenarbeit, telefonischer Support und bundesweiter Vor-Ort-Service mit zertifizierten Technikern sowie die Betreuung und Verwaltung von AES Posbox-Resellern.

Vertriebs- und Servicepartner gesucht

Ein weiteres wichtiges Element der Zusammenarbeit ist der Ausbau der Reseller-Basis für Posbox. Fachhändler können sich bei AES für die Vermittlung und Inbetriebnahme der Kasse zertifizieren, um als Vertriebs- und Servicepartner gelistet zu werden. Die Partnerschaft ist für gestandene Profession als auch für Quereinsteiger oder Reseller geeignet, welche ihr Geschäftsfeld erweitern oder neu fokussieren wollen.

Attraktive Vergütungen winken

Eine Partnerschaft bietet Resellern Vergütungsmodelle für die Erstinstallation, Vermittlung sowie Ersteinweisung oder Schulung des Kunden. Weitere Einnahmequellen können durch Serviceverträge oder etwa zusätzliche Hard- oder Software generiert werden. Abgerundet wird das Paket durch die freie Wahl des Leistungserbringers. Der Reseller kann dabei entscheiden, ob er selbst oder die AES die einzelnen Leistungsbestandteile erbringen. So kann er je nach Auftragslage oder seinem Servicefokus einzelne oder alle Leistungsbestandteile durch die AES übernehmen lassen.

"Wir übertragen diese Service- und Support-Leistungen an Also Enterprise Services, weil AES die genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnittenen Leistungen aus einer Hand liefern kann. Von der Akquise neuer Kunden und Händler über Professional Services bis zum Angebot eines Service Desks greifen die Leistungen der AES nahtlos ineinander. Mit diesem Schritt kann sich unser Combase Team auf die Weiterentwicklung von Korona und damit die Digitalisierung von Zahlungsströmen des Einzelhandels konzentrieren", erklärt der Combase Vorstandsvorsitzende, Thomas Freier.

Hans Christian Asemissen, Geschäftsführer der Also Enterprise Services GmbH, zur neuen Partnerschaft: "In der neuen Zusammenarbeit mit Combase, die den gesamten Service-Lebenszyklus abbildet, können wir das vollständige Leistungsspektrum der Also Enterprise Services ausspielen."

Für weitere Informationen zu den Angeboten rund um den VSP-Status können sich Reseller per E-Mail unter diesem Link bei AES melden. (KEW)