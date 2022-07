Der Analyst Ming-Chi Kuo spekuliert in seinem aktuellen Tweet, dass Apple aufgrund des voraussichtlichen weiteren Erfolgs die zweite Generation der Airtags vorbereite:

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.