Dell Technologies hat Alexandre Brousse zum Leiter seiner Channel-Organisation in EMEA berufen. Brousse tritt zum 1. Oktober 2023 die Nachfolge von Anwar Dahab an. Der hat bereits die Leitung der Geschäfte von Dell Technologies in Frankreich übernommen.

Brousse ist seit 18 Jahren bei Dell Technologies. Zuletzt verantwortete er den Channel-Vertrieb für Westeuropa. Dell kann den Chefposten in EMEA also mit einem erfahrenem Nachfolger aus den eigenen Reihen besetzen.

Diego Majdalani, Präsident, Global Channel Sales bei Dell Technologies, lobt Brousse als "erfahrene und angesehene Führungspersönlichkeit" und sieht ihn als Bereicherung für sein Team und das Partner-Ökosystem von Dell in EMEA. Aber auch dem Wechsel von Dahab in die Gesamtverantwortung in Frankreich deutet Majdalani als positives Signal für den Channel: Schließlich bekomme damit die Channel-Perspektive im Dell-Universum einen fähigen Vertreter außerhalb der Channel-Organisation.

"Partner sind für unseren Erfolg von entscheidender Bedeutung", betont Brousse. "Wenn wir Hand in Hand zusammenarbeiten, kommen wir schneller voran, stärken den Fortschritt und liefern unseren gemeinsamen Kunden die besten Ergebnisse." Als Ziel gibt er aus, noch stärkere Beziehungen zu den Partnern in der Region aufzubauen. Einen erste Schritt dazu hat Dell bereits in den vergangenen Wochen getan. Erstens setzt das Unternehmen beim Storage-Vertrieb nun ganz auf Partner, zweitens gewinnt auch das As-a-Service-angebot Dell Apex im Channel an Fahrt: Es ist inzwischen auch über den Distributor TD Synnex verfügbar.