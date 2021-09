Ordentlich und elegant soll es sein, weniger Kabelsalat und ein einfaches Gerätemanagement bieten. Das will Logitech mit der Logi Dock erfüllen, einer All-in-one-Dockingstation mit One-Touch-Bedienelementen und integrierter Freisprecheinrichtung.

Das Logi Dock kann bis zu fünf USB-Geräten sowie zwei Monitore verbinden und gleichzeitig noch ein kompatibles Notebook mit bis zu 100 Watt laden. Eine einzelne Kabelverbindung vom Dock zum Laptop macht zusätzliche Kabel, Dongles und Ladegeräte überflüssig und sorgt so für einen aufgeräumten und organisierten Arbeitsbereich, verspricht der Hersteller mit Hauptsitz in der Schweiz und Zentrale in den USA.

Praktische Konferenzfunktionen und reichlich Anschlüsse

Logitech verspricht bis zum Erscheinen Zertifizierungen für Google, Teams und Zoom, einfach zu bedienende One-Touch-Elemente sowie hochwertige Audioqualität, um den Anforderungen von Unternehmen zu entsprechen. Die mit weiteren Logitech-Geräten kompatible Logi Tune-App passt Tasten und Signale individuell an und kann beispielsweise Kameras aktivieren, Teilnehmer eintreten lassen oder Mikrofone stumm schalten.

In Sachen Audioqualität können Benutzer die Freisprecheinrichtung mit Geräuschunterdrückung nutzen und für private Gespräche automatisch auf ein Zone Wireless Headset oder Zone True Wireless Earbuds umschalten. Auch für das Hören von Musik sei die All-in-One-Lösung bestens geeignet. Logi Dock ist in Weiß erhältlich, die Farbe Graphite ist der Version für Microsoft Teams vorbehalten.

"Als die Pandemie ausbrach, investierten wir viel Zeit, um die Bedürfnisse und Probleme der Nutzer im Homeoffice zu verstehen“, sagt Scott Wharton, General Manager und Vice President für Logitech Video Collaboration. „Das Ergebnis war Logi Dock. Es handelt sich dabei um eine disruptive, einfache und moderne Docking-Lösung mit wichtigen Collaboration-Funktionen wie One-Touch-Join und besserer Mute-Steuerung. Nicht zuletzt verwandelt Logi Dock Kabelsalat am Schreibtisch in einen eleganten Arbeitsplatz, den sich jeder wünscht.“

Preis und Verfügbarkeit

Das Logi Dock von Logitech soll im Winter 2021 weltweit auf dem Markt kommen und bei uns für 449 Euro (UVP) verfügbar sein.