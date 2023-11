Der Germeringer ITK-Distributor Allnet hat mit der US-amerikanischen Vipre Security Group Inc., Anbieter von spezialisierten Sicherheitslösungen für Unternehmen und Tochter der Ziff Davis Inc., eine strategische Vertriebspartnerschaft geschlossen. Vipre bietet neben Antivirensoftware auch Endpoint Protection, E-Mail Security und Data Loss Prevention an.

Verstärkte Aktivitäten in DACH

Ziel ist es, die Sicherheit auch für kleine und mittelständische Unternehmen mit begrenzten Ressourcen zu optimieren, gegen neuartige Cyberbedrohungen zu wappnen und für mehr Resilienz in einer hochgradig digitalisierten Welt zu sorgen. Im Fokus steht dabei die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern, um in einem etablierten Channel weiter wachsen zu können. In Nord- und Westeuropa bereits etabliert, investiert Vipre seit kurzem stark in die DACH-Region und hat das hiesige Vertriebs- und Support-Team aufgestockt. Ende 2022 hatte Vipre die MRM Distribution GmbH & Co. KG für ihre Lösungen gewinnen können.

"Wir versprechen uns viel von der Partnerschaft mit Allnet", kommentiert Jörn Koch, Senior Channel Development Manager bei Vipre. "Zum einen harmonisiert die Philosophie des Unternehmens besonders gut mit der strategischen Vision der Vipre Security Group, zum anderen verfügt Allnet über ein ausgedehntes Netzwerk und eine umfassende lokale Expertise. Das gewährleistet einen kundenorientierten Support für Reseller und Firmen und stellt sicher, dass beide Zugriff auf moderne Cybersicherheitstechnologien und Ressourcen haben. Diese Voraussetzungen sind ideal, damit Partner und Endkunden gleichermaßen profitieren, und in ihrer Produktivität nicht durch komplexe Cybersicherheitslösungen ausgebremst werden."

Tjorben Teunissen, Leiter der IT Security Business Unit bei Allnet, ergänzt: "Allnet und die Vipre Security Group verbindet ein gemeinsamer Ansatz. Firmen sollten unabhängig von ihrer Größe Zugang zu anspruchsvollen und effektiven Cybersicherheitslösungen haben. Mit unserer Partnerschaft tragen wir dazu bei, diese Vision in der DACH-Region Realität werden zu lassen. Die Vorteile sind offensichtlich: steigende Kundenzufriedenheit, das Erschließen und Ausbauen von neuen Marktsegmenten, höhere Marktanteile und nicht zuletzt, im Bereich Cybersecurity neue Wege gehen zu können."

Das Lösungsportfolio der Vipre Security Group ist steht ab sofort allen Allnet-Fachhandelspartnern über den Onlineshop und über den telefonischen Vertrieb zur Verfügung.

