Die Vipre Security Group will nach Abschluss eines Distributionsvertrags mit MMR nun in der DACH-Region weiter expandieren. Dazu sollen in den kommenden Schlüsselpositionen in Vertrieb und Support besetzt werden. Den Anfang macht Jörn Koch als Senior Channel Development Manager. Die Ausrichtung auf Partner unterstreicht der auf IT-Sicherheit für Unternehmen spezialisierte Anbieter zudem mit einem neuen Partnerportal. Das soll den Partnern in der Region EMEA bessere Unterstützung bieten.

Jörn Koch war zuletzt bei Altaro Software. Dort verantwortete er den Auf- und Ausbau sowie das Channel Management bis das Unternehmen von Hornetsecurity übernommen wurde. Zuvor hatte er ähnliche Positionen unter anderen bei Digital Shadows und Entrust inne.

Bei Vipre Security wird Koch sich auf die Erweiterung des bestehenden Partnernetzwerks um Distributoren, Managed Service Provider und VARs, die Entwicklung und Umsetzung von Channel-Enablement-Programmen sowie gemeinsame Go-to-Market-Strategien kümmern. Vipre bietet unter anderem Advanced Threat Protection für E-Mail, Vipre SafeSend zur sicheren Datenübertragung, Software für Endgerätesicherheit und Möglickeiten für Security Awareness Trainings an.

"Mein Ziel ist es, nach einer eingehenden Analyse neue potenzielle Vertriebspartner zu identifizieren, die besonders gut mit der strategischen Vision der Vipre Security Group harmonisieren", sagt Koch. Damit meint er Partner, die geeignet sind, "die Reichweite des Unternehmens in bislang nicht oder nur wenig erschlossene Märkte auszudehnen."

"Gerade in den zentraleuropäischen Wachstumsmärkten, speziell in der DACH-Region, verzeichnen wir eine steigende Nachfrage nach unseren Cybersicherheitslösungen, um Daten und Mitarbeiter gleichermaßen zu schützen", erklärt Robert den Drijver, Vice President EMEA bei Vipre. "Wir adressieren diesen anspruchsvollen Markt, indem wir unser lokales Vertriebs- und Support-Team stark aufstocken. Parallel konzentrieren wir uns darauf, weitere strategische Partner zu zeichnen."