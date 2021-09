Um den speziellen Anforderungen von Managed Service Providern nachzukommen, gibt es bei Also ein ausgewiesenes MSP-Team. Diese Team hat sich zudem zur Aufgabe gemacht, Reseller bei der Transformation vom klassischen Geschäftsmodell hin zum MSP zu unterstützen.

Die Transformation zum Managed Service Provider ist ein sehr individueller Prozess mit vielen Schritten und genauso vielen Fragen: Was brauche ich, um MSP zu werden? Wie überzeuge ich meine Kunden und meinen Vertrieb? Wie integriere ich meine eigenen Dienstleistungen? Wie organisiere ich die Rechnungstellung?

Diese Fragen will Also mit dem neuen Format "Ask the Experts" beantworten. Hier können Reseller ihr persönliches MSP-Vorhaben im direkten Gespräch mit einem Also-Experten erläutern, Feedback und Tipps bekommen und ganz konkret die ersten Schritte durchspielen.

Terminbuchung auf der Also-MSP-Seite

Bestehende oder neue MSPs, die bei der Kalkulation ihrer MSP Services weitergehende Unterstützung benötigen, können zudem im Online-Buchungs-Tool die Option "Kalkulation" wählen. Bei diesem Service erfahren Reseller anhand einer Beispielkalkulation, wie eine mögliche Berechnungsgrundlage für die eigene Preisgestaltung und die eigenen Dienstleistungen aussehen kann.

Interessierte Reseller können auf der Also-MSP-Seite unter "Ask the Experts" den Erstberatungstermin oder die Terminoption Kalkulation buchen.

Lesen Sie auch:

Channel Excellence Awards 2021: Die besten Broadline-Distributoren

Channel Trends & Visions: Also-Hausmesse im "New Normal"

Cyber-Resilienz für SMBs mit HyverLight: Also kooperiert mit Cyesec