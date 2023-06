Also-CEO Gustavo Möller-Hergt arbeitet weiter am Ausbau des Value-Add-Bereichs im Also-Konzern. Für ihn ist die Akquisition des norwegischen Cloud-Distributors Commaxx "ein weiterer wichtiger Schritt" im Ausbau des Cloud-Angebots.

Commaxx wurde 1992 gegründet und hat den Hauptsitz in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Der Value-Add-Distributor ist aber auch in den skandinavischen Nachbarländern Schweden und Dänemark vertreten. "Wir waren ursprünglich ein sehr technisch orientiertes Unternehmen und verfügen daher über umfassende Kenntnisse im Bereich IT-Infrastrukturen und -Prozesse", erläutert Geir-Rune Dyrseth, Vorsitzender der Commaxx-Gruppe. Man habe im Rahmen der Transformation der Branche gleichzeitig "eine überzeugende Lösungs-Kompetenz" bei privaten, öffentlichen und hybriden Clouds entwickelt.

Systemintegratoren und VARs im Visier

Also will nun mit der Übernahme die Kompetenz im Cloud-Segment stärken und das Portfolio an Software-Anbietern erweitern. So gilt Commaxx beispielsweise als Experte für Citrix-basierte Anwendungen. So will der Konzern die Kundenbasis insbesondere bei Systemintegratoren und Value-Added Reseller vergrößern. "Das zusätzliche Portfolio an Softwareanbietern erweitert das Ökosystem von Also und die Möglichkeit, konzernübergreifend umfassende, hochmoderne Lösungen anzubieten", freut sich Möller-Hergt. Der Also-CEO setzt dabei auch auf das "wertvolle Fachwissen, welches vom Commaxx-Team in das Unternehmen eingebracht werde. Zudem stärke die Übernahme die europäische Präsenz des Konzerns. Geir-Rune Dyrseth sieht das ähnlich: "Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Erfahrung in Kombination mit dem Ökosystem von Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten schafft und vor allem Mehrwert für alle unsere Kunden bietet", betont der Commaxx-Vorsitzende.

Zudem passt das Commaxx-Geschäftsmodell von wiederkehrenden Umsätzen zu den Also-Expansionsplänen. Diese basieren auf die Verlängerung von Lizenzen, Hosting und Managed-Service-Provider-/Cloud-Service-Provider-Angeboten.

Die Übernahme der Commaxx Gruppe ist noch vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Lesen Sie auch:

Also-Geschäftsführer Mike Rakowski: "Wir wissen, wie beliebt die Also CTV war"

Partnerkonferenz in Paderborn: Gute Stimmung bei Westcon-Comstor

Also-CEO: Gustavo Möller-Hergt will aufhören