Solargeneratoren und Balkonkraftwerke gehören zwar nicht zu den klassischen IT-Produkten, doch wer seinen Kunden IT- und Elektronikartikel rund ums Haus oder Büro anbietet, kann hier durchaus sein Portfolio erweitern.

Manchem dürfte dabei der chinesische Hersteller Anker nicht ganz unbekannt sein. Unter anderem bietet das Unternehmen Powerbanks und Ladelösungen für mobile Geräte, Smart-Home- und Netzwerkprodukte an. Mit der Anker-Solix-Reihe baut Anker nun das Angebot an größeren Energiespeichern und Solar-Produkten aus.

Balkonkraftwerke werden immer beliebter

Neuster Zugang aus dieser Kategorie ist die steckerfertige Solaranlage Solix RS50B. Die hierzulande auch als "Balkonkraftwerk" bezeichnete Geräteklasse gewinnt zunehmend an Beliebtheit, denn so können Nutzer mit wenig Aufwand ihre Energiekosten minimieren.

Anker hatte bereit zum Jahresanfang zwei Balkonkraftwerke vorgestellt. Nun kommt mit dem Solix RS50B eine dritte Variante dazu. Die zwei Module bieten eine Spitzenleistung von insgesamt 1.080 Watt. Das bietet auch bei schlechterer Wetterlage gewisse Leistungsreserven. Der im Lieferumfang enthaltene MI80-Wechselrichter von Anker Solix speist dann bis zu 600 Watt in den heimischen Stromkreislauf ein. Das System ist dabei auch auf lange Sicht zukunftssicher: Sobald die politischen Rahmenbedingungen durch die Bundesregierung gesetzt sind, lässt sich das derzeit auf 600 Watt gedrosselte System per "Over the Air"-Update auch mit 800 Watt betreiben.

Bundle mit Solarspeicher

Laut Anker lässt sich das Set einfach aufbauen und in weniger als zwei Stunden installieren. Sämtliches Werkzeug und eine detaillierte Aufbauanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Einmal aufgebaut, lässt sich die Anlage per Anker-App steuern und tracken.

Wer überschüssige Energie nicht kostenlos beim Netzbetreiber einspeisen will, kann das Minikraftwerk mit der Solix Solarbank kombinieren. Damit lassen sich bis zu 1.600 Wattstunden zwischenspeichern.

Den UVP für das Solix RS50B gibt Anker mit 849 Euro an. Das Bundle mit der Solix Solarbank kostet 1.748 Euro.

