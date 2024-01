Anker Innovations mit Sitz in Shenzhen stellte auf der CES 2024 den AnkerWork S600 Konferenz-Speaker vor und will damit ein Ausrufezeichen in der Welt der Kommunikationstechnologie setzen. Als ideale Lösung für Büro und Homeoffice beworben, ist das Gerät mit einem neuronalen Netzwerk-Algorithmus und professionellen NPU-Chips ausgestattet, die selbst in anspruchsvollen, lauten Umgebungen für eine herausragende Stimmerkennung sorgen sollen.

KI für Geräuscherkennung und -unterdrückung

Zusätzlich verfügt der AnkerWork S600 über eine AI-Geräuschunterdrückung, die Erkenntnisse aus der Datenanalyse von über 20.000 Räumen vereint. Damit kann er mehr als 3.300 verschiedene Geräusche identifizieren und eliminiert sie mit Hilfe von KI, wirbt der Hersteller. Die Kombination aus einem leistungsstarken 48-Khz-Algorithmus und insgesamt vier HiFi-Mikrofonen soll auch an hektischen Bürotagen eine präzise Stimmenübertragung gewährleisten.

Eine 15 Watt Qi-2.0-Schnellladetechnologie und magnetischer Ladefläche sorgt für effizientes, kabelloses Laden bei entsprechend ausgerüsteten Smartphones, damit diese auch nach langen Meeting-Tagen immer voll einsatzbereit sind. Die Halterung ist zudem neigbar, was für einen guten Betrachtungswinkel zuständig ist. Fünf Watt Ausgangsleistung bei den Lautsprechern sowie ein 360-Grad-Klang runden das Konferenzpaket ab, das auch einen anständigen Musikklang verspricht.

Preis und Verfügbarkeit

Der AnkerWork S600 soll ab Frühling 2024 für 179,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer) auf der AnkerWork-Webseite und im Handel erhältlich sein. Dort werden dann auch weitere Details zur Verfügung stehen.