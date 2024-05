Außergewöhnliche Farbgenauigkeit, aktuelle Features und ein preisgekröntes Design - das sind die auffälligsten Merkmale der neuen Monitorreihe von AOC. Der Hersteller mit Europa-Niederlassung in Amsterdam und Konzern-Mutter in China entwickelte die Graphic Pro U3-Linie speziell für Fotografen, bildende Künstler, Designer, Redakteure, TV-Macher, Produzenten und Gaming-Profis. Die drei Modelle sind das Q27U3CV mit QHD-Auflösung und das U27U3CV mit 4K UHD-Auflösung jeweils in 27 Zoll sowie ein 31,5 Zoll großes Display in UHD-Auflösung namens U32U3CV.

Hardware-Kalibrierung mit Calman Ready

Die Farbgenauigkeit der Graphic Pro U3-Monitore wird mit einem Farbabstandswert von DeltaE < 2 angegeben, der dafür sorgen soll, dass jeder Farbton präzise wiedergegeben wird. Mit 98 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung bieten diese Bildschirme zudem eine große Farbskala für lebendige Visualisierungen. Bis zu 400 nits Helligkeit sorgen auch in hellen Umgebungen für eine gute Darstellung.

Zudem besitzen die neuen Displays die Calman-Ready-Zertifizierung, womit sie die automatischen Kalibrierungsfunktion AutoCal von Portrait Displays nutzen können. Neben der präzisen und schnellen Kalibrierung des Monitors auf exakte Farbgenauigkeit, wird im Gegensatz zu ICC-Profilen eine direkte Display-Kalibrierung mithilfe von 1D/3D-LUT (Look-up-Table)-Profilen auf Hardware-Ebene vorgenommen. Dies verbessere die Farbgenauigkeit immens, erklärt AOC weiter.

Anschlussvielfalt und Spitzenperformance

Für eine möglichst unkomplizierte Konnektivität sind die Monitore der Graphic Pro U3 Serie mit den wichtigsten Anschlüssen wie HDMI 1.4/2.0, DisplayPort 1.4 und ein USB-C-Hub mit RJ-45-Anschluss ausgestattet. Der Hub leistet eine Bandbreite von 10 Gbit/s mit USB 3.2 Gen2 und verfügt über einen USB-C-Upstream-Port, der DisplayPort-Erweiterung, 96 Watt Power Delivery, Ethernet, einen zweiten USB-C-Downstream-Anschluss mit 15 Watt PD sowie vier USB-A-Ports für Peripheriegeräte unterstützt.

Die 4K-Modelle U27U3CV und U32U3CV verfügen sogar über einen KVM-Switch, mit dem sich Tastatur und Maus mit zwei angeschlossenen PCs, Tablets oder Notebooks nutzen lassen. Die Variante Q27U3CV verfügt zudem über einen DisplayPort-Ausgang und unterstützt HBR3 für die Verkettung mehrerer Monitore. Weitere gemeinsame Features sind VESA DisplayHDR 400 und zwei 3-Watt-Lautsprecher sowie PiP- und PbP-Funktionen für den Multimonitor-Betrieb.

Design, Ergonomie und Nachhaltigkeit

Wie AOC weiter mitteilt, soll das ästhetische Display auch eine Quelle der Inspiration für Kreative sein. Wie auch immer, die Graphic Pro U3-Serie zeichnet sich durch ein modernes und Red Dot-prämiertes Design aus und perfektioniert auch optisch den kreativen Arbeitsplatz. Die Displays lassen sich über den ergonomischen Standfuß mit Pivot-Funktion um 150 Millimeter in der Höhe verstellen, neigen, drehen und schwenken. Alle Modelle kommen in recycelbarer Verpackung mit Papierpolster und entsprechen den neuesten Umweltvorschriften.

"Kreativprofis brauchen die allerbesten Tools, um ihre Visionen zum Leben zu erwecken", sagt Artem Khomenko, Head of Product Management bei AOC. "Unsere neue Serie Graphic Pro U3 basiert auf unserer Expertise im Bereich der Display-Technologien und unserem Engagement, stets qualitativ hochwertige, leistungsstarke Monitore zu liefern. Wir wollen es Kreativen ermöglichen, die Grenzen ihrer Arbeit zu erweitern. Mit außergewöhnlicher Farbgenauigkeit, Hardware-Kalibrierung mit Calman Ready, vielseitiger USB-C-Konnektivität und einem schlanken Design sind die neuen Graphic Pro U3 Monitore die perfekten Werkzeuge für Content Creators und Designer."

Preise und Verfügbarkeit

Die AOC Graphic Pro U3-Serie soll ab Juli 2024 erhältlich sein. Als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer nennt AOC 369 Euro für den Q27U3CV. Für den 4K-Monitor U27U3CV sind 499 Euro angesagt und der U32U3CV liegt bei 659 Euro. Weitere Details zu den Geräten finden sich bei AOC unter diesem Link.

