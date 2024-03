Unter dem Label Agon by AOC vertreibt der Gaming-Spezialist aus dem TPV-Konzern Monitore und IT-Zubehör für professionelle E-Sportler und Gamer. Nach dem im Sommer 2023 vorgestellten OLED-Modell aus der Agon Pro-Reihe, kommt nun ein 113 cm großer OLED-Gaming-Monitor mit 800R-Krümmung auf den Markt. Der Agon Pro AG456UCZD mit WQHD-Auflösung im 21:9-Format soll erneut für ein immersives Spielerlebnis sorgen. Die OLED-Technologie liefert dazu kristallklare Panoramabilder, Bildwiederholrate von 240 Hz und Reaktionszeiten bis zu 0,03 ms.

Von professionellen Sim-Racern empfohlen

Durch das Seitenverhältnis von 21:9, die WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 und die 800R-Krümmung sollen sich die User voll und ganz auf das Bildschirmabenteuer konzentrieren können. Mit diesem Panaroma-Format werde das ganze Gesichtsfeld ausfüllt und selbst Bewegungen an den Rändern erfasst. Alles zusammengenommen stellt die beeindruckende Spielfläche einen entscheidenden Vorteil bei Simulations- und Rennspielen sowie FPS- und Action-Titeln dar, heißt es weiter aus der Europazentrale in Amsterdam.

G2 Esports, eines der führenden Sim-Racing-Teams und von Agon by AOC gesponsert, bestätigt den Hersteller: "Der Agon Pro AG456UCZD ist ein so immersiver Monitor, dass ich das Spiel kaum mehr verlassen mag", sagt E-Sport-Profi Isaac Price von G2 Esports. Und Jakub Brzezinski vom Sim-Racing-Team bei G2 Esports ergänzt: "Trotz seiner extremen Breite bietet der Agon Pro AG456UCZD eine sehr klare Darstellung und atemberaubende Farben. Lebensechte Farben sind entscheidend für ein langes Spielerlebnis, das die Augen nicht belastet."

Auch für Streaming und Videoerstellung

Die Pro-Pixel-Beleuchtung des OLED-Panels sorgt für leuchtende Farben bei hervorragendem Kontrast. Die große Farbraumabdeckung des Monitors von 100 Prozent sRGB und 98,5 Prozent DCI-P3 ist nicht nur perfekt für Spiele, sondern auch für die Erstellung und Wiedergabe von Inhalten, die genaue, naturgetreue Farben erfordern. Eine Spitzenhelligkeit bis zu 1.000 Nits und die Anti-Glare-Behandlung versprechen auch in hellen Umgebungen hervorragende Ergebnisse. Durch das Ultrawide-Format kommen auch Multitasker oder Audiospezialisten auf ihre Kosten, da ausreichend Platz für das gleichzeitige Öffnen mehrerer Fenster geboten wird.

Der Agon Pro AG456UCZD wartet mit zwei DisplayPorts 1.4 auf, einem USB-3.2-Hub mit vier Ports, einem USB-C-Anschluss mit 90 Watt Power Delivery und einem KVM-Switch zur Steuerung zweier PCs mit einem Maus-Tastatur-Set. Der Monitor ist mit Nvidia G-Sync kompatibel und unterstützt Adaptive-Sync für ein flüssiges Spiel. Mit dabei, die Software AOC G-Menu sowie Features wie Flicker-Free und Low Blue-Mode zur Schonung der Augen. Ebenfalls integriert, eine OLED-Pflegefunktion, die mit einer Drei-Jahres-Garantie zum Schutz der Investition ergänzt wird und auch eventuelle Einbrenn-Schäden abdeckt.

"Als Sim-Racer sind wir im Streben nach Perfektion immer auf der Jagd nach der letzten Tausendstelsekunde", erklärt Nathan Tague, Head of Sim-Racing bei G2. "Ein Monitor, der dem Druck einer One-Shot Quali-Runde standhält, oder die Augen während eines 24-Stunden-Langstreckenrennens frisch hält, ist für jedes Team, das gewinnen will, immens wichtig. Für uns ist das der neue Agon Pro. Er definiert die Art und Weise, wie wir Wettkämpfe bestreiten, wirklich neu und legt die Messlatte für die Erwartungen an einen Ultrawide-Monitor höher."

Preis und Verfügbarkeit

Der AOC Agon Pro AG456UCZD soll laut MMD ab Mitte März 2024 für 1.309 Euro - unverbindliche Preisempfehlung plus Mehrwertsteuer - erhältlich sein.

