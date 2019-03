Die Api Computerhandels GmbH konnte damit bei Samsung ihren Titel als Best Performance Award aus dem Vorjahr verteidigen und ist auch für 2018 im Bereich SSD erneut ausgezeichnet worden. Neben der höchsten Steigerung des Gesamtumsatzes im Vergleich zum Vorjahr und der höchsten Kundenbreite, erreichte Api auch den größten Anteil im Managed B2B-Geschäft.

Die Partnerschaft mit der Samsung Electronics GmbH war bereits mehrfach durch die Verleihung verschiedener Performance Awards begleitet worden. Für Api ist jedoch dieser Award in einem hart umkämpften Marktsegment etwas Besonderes, auch weil er erfolgreich verteidigt werden konnte.

Rangliste: Die besten Vollsortimenter Deutschlands

Rangliste: Die besten Spezialdistributoren Deutschlands

„Wir sind sehr stolz auf diese Honorierung unserer Leistung“, freut sich Kiriakos Kiutsukis, Senior Product Manager bei Api, über die Auszeichnung. „Wenn es gelingt, durch zielgerichtete Aktionen die wichtige Produktgruppe der Samsung SSD deutlich zu pushen und so erneut die beste Performance zu erreichen, freut man sich schon ganz besonders über einen solchen Award vom Marktführer in diesem Bereich. Das motiviert uns natürlich auch für die Zukunft, wo wir wieder herausragende Leistungen zeigen möchten.“

Lesetipp: Api ist Distributor für ioSafe

„Für uns hat die erfolgreiche Kooperation mit unseren Distributionspartnern einen hohen Stellenwert, denn nur so können wir den Vertrieb unserer Storage-Lösungen weiter ausbauen“, ergänzt Wojtek Rudko, Head of Sales Storage bei Samsung Electronics GmbH. „Dank neuer Technologien, wie NVME und QLC, sind SSDs schnell und trotzdem für viele erschwinglich, wovon letztendlich alle profitieren. Wir gratulieren der Api Computerhandels GmbH zu diesem hervorragenden Ergebnis und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit – jetzt und natürlich auch in Zukunft.“