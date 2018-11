Die Api Computerhandels GmbH und die kalifornische Barracuda Networks haben eine Distributionsvereinbarung geschlossen, die das gesamte Portfolio von Barracuda für Api-Reseller verfügbar macht. Damit sollen die Partner von Api mit dem Wissen um steigende Anforderungen hinsichtlich Cybersecurity und Datenschutz stets aktuellste cloudfähige Lösungen im Bereich E-Mail- und Netzwerksicherheit sowie Datensicherung erhalten.

Für Api ist die neue Partnerschaft ein weiterer wichtiger Schritt, um ihre VAD-Services zu erweitern. Gerade der Bereich Security gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die Gefahren in der digitalisierten Welt ständig zunehmen und neue Herausforderungen an die IT stellen.

"Durch die Kooperation mit Api gewinnen wir einen überaus wichtigen Partner im IT Channel und können unsere erfolgreichen Security-Plattformen nun einem noch größeren Kundenkreis zur Verfügung stellen", betont Michael Zajusch, Regional Sales Director bei Barracuda Networks, die Bedeutung dieser strategischen Partnerschaft. "Api bietet alle Voraussetzungen, um unsere Marktpräsenz weiter auszubauen."

"Mit Barracuda haben wir uns eine innovative Ergänzung unseres Produktportfolios ins Haus geholt, die die Anforderungen im VAD Security-Bereich perfekt abbildet", so Andreas Printz, Leiter Einkauf und Mitglied der Geschäftsleitung von Api. "Die langjährige Expertise und das Know-how von Barracuda bietet hochperformante Security-Lösungen, die wir unseren Kunden nun direkt zur Verfügung stellen können."