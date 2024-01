Apple hat nach Zahlen von IDC und der Erhebung von Canalys erstmals ein Jahr als weltweit größter Smartphone-Anbieter abgeschlossen. In einem insgesamt um gut drei Prozent geschrumpften Markt konnte Apple laut IDC den Absatz um 3,7 Prozent steigern, während Samsungs Verkäufe um 13,6 Prozent zurückgingen. Mit 234,6 Millionen iPhones verdrängte der US-Konzern damit 2023 nach mehr als zehn Jahren Samsung von der Spitze.

Auch laut Canalys hat Apple 2023 erstmals die Spitzenposition im weltweiten Smartphone-Markt erobert. Ausschlaggebend dafür war as starke vierte Quartal. In ihm erreichte der US-Konzern einen Marktanteil von 24 Prozent, Samsung kam auf 17 Prozent. Xiaomi liegt auf Platz 3, legte aber mit einem Wachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal am stärksten zu.

Rückgänge verbuchen beide Anaylsten-Häuser für die Smartphone-Anbieter Oppo und Vivo. Ihr vor allem in Afrika aktiver Konkurrent Transsion auf Rang 5 legte dagegen laut IDC um gut 30 Prozent zu. Er liehg in der Canalys-Statistik im vierten Quartal nun mit einem Marktanteil von 9 Prozent weltweit auf Platz 4, noch vor Vivo (7 Prozent).

Ergebnisse des vierten Quartals 2023

Im Weihnachtsquartal, der traditionell wichtigsten Zeit für das Apple-Geschäft mit neuen Modellen, stieg der iPhone-Absatz IDC zufolge um 11,6 Prozent auf 80,5 Millionen Geräte. Samsungs Verkäufe sind dagegen um rund elf Prozent auf 53 Millionen Smartphones gesunken.

Apple hatte mit dem iPhone 2007 den Kurs für das moderne Smartphone vorgegeben. Der Konzern mischt dabei nicht im Niedrigpreis-Segment mit - was ihm stets hohe Profite einbrachte, aber den Absatz einschränkte. Das konkurrierende Google-Betriebssystem Android, das der Konzern für verschiedene Hersteller verfügbar macht, kommt insgesamt auf einen Marktanteil von rund 80 Prozent.

Samsung hatte 2011 Nokia an der Spitze des Smartphones-Marktes abgelöst und war seitdem Jahr für Jahr die Nummer eins. (dpa/rs/pma)