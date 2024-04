Das kam für viele, auch aus der Arrow-Belegschaft, überraschend: Sean Kerins, President und CEO bei Arrow, hat in einem Schreiben an die Kollegen einen Wechsel auf der Position des President of Global Enterprise Computing Solutions bei Arrow angekündigt.

Die bisherige ECS-Chefin, Kristin Russell, hat demnach als Teil des Wechsels das Unternehmen verlassen, wie Kerins schreibt. Er dankt ihr für "ihren Beitrag" und wünscht ihr das Beste für "das nächste Kapitel nach Arrow".

Gute Beziehungen zu Partnern und Lieferanten

Ihr Nachfolger wird Eric Nowak, der zuletzt als President für das ECS-Geschäft in den Regionen EMEA und ANZ verantwortlich war. Arrow hat auf Nachfrage von ChannelPartner den Wechsel bestätigt. Nowak sei "eine angesehene Führungspersönlichkeit" und könne eine Erfolgsbilanz bei Geschäftsergebnissen und bei der Teamführung vorweisen, heißt es in einem Statement.

» c.m.c. - 17.+18. April 2024 - München c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

Nowak ist bereits fast 20 Jahre für Arrow tätig. "Erics umfassendes Wissen im Bereich ECS ist eine gute Voraussetzung für die Leitung der Organisation auf globaler Ebene", schreibt CEO Kerins. Er habe hervorragende Beziehungen zu den Vertriebspartnern und Zulieferern aufgebaut und spiele eine entscheidende Rolle dies in das Geschäft zu integrieren.

Für Kerins ist dies ein weiterer Schritt, um die Präsenz im Mid-Market-Segment auszubauen und eine Führungsrolle im indirekten Geschäft bei IT-as-a-Service einzunehmen.

Mehr zum Thema:

Ergänzung für "ArrowSphere Cloud": Arrow stellt KI-Assistenten vor

Schneider Electric und Arrow kooperieren enger: Nachhaltige Rechenzentren für den Channel

Das große Distributionsverzeichnis, Teil 4: Einkaufsquellen für Reseller - Value Added Distribution