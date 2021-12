Wenn man sich heutzutage die ITK-Distributoren anschaut, dann gibt es nur noch wenige, die lediglich die Ware beim Hersteller einkaufen, diese lagern und anders konfektionieren, um sie dann an Reseller weiter zu verkaufen. Im weitesten Sinne der Definition ist so fast jeder Grossist, der zusätzliche Dienstleistungen anbietet, ein Value Add Distributor (VAD).

Spricht man in der Branche von VADs, dann wird in der Regel weit mehr vorausgesetzt. Die VADs zeichnen sich durch einen hohen Service-Anteil in den Bereichen Business Development, Schulungen und Consulting-Leistungen, First Level Support sowie einem großen Anteil an zertifizierten Mitarbeitern aus. Diese wiederum können bei Bedarf Reseller Ort bei ihren Kunden in Projekten unterstützen.

Einteilung der Channel Excellence Awards

Die Einteilung in unserer ChannelPartner-Reihe "Einkaufsquellen für Reseller" soll der Übersicht dienen und orientiert sich an der zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Context durchgeführten Befragung, die der Vergabe der Channel Excellence Awards zugrunde liegt.

In einem weiteren Teil werden wir uns noch den Spezialdistributoren widmen. Die Grenze zwischen Value Add Distribution und Spezialdistribution ist dabei nicht immer trennscharf. Die Spezialisten konzentrieren sich häufig auf einige wenige Produktsegmente oder vertikale Märkte, bieten aber auch vielfältige Leistungen an, die über den reinen Produktvertrieb hinausgehen.

Daher finden sich in der Kategorie "Value Add Distribution" vor allem Grossisten, die sich auf komplexe IT-Infrastrukturen, Security, Cloud Services und Angebote für Managed Service Provider spezialisiert haben.

Das große Distributorenverzeichnis, Teil 4

