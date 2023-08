Auf einen Blick

Pro Phänomenale Leistung

Einzigartiges Design

Fan-Zubehör in der Box Kontra Riesig

Schwer

Teuer

Fazit Das Asus ROG Phone 7 Ultimate ist überteuert. Sind Sie allerdings bereit, für das derzeit leistungsstärkste Gaming-Smartphone einen Premium-Preis zu bezahlen – dann ist diese Asus-Modell genau das Richtige für Sie.

Wir haben das Asus-Spitzenmodell ROG Phone 7 Ultimate getestet und sind wirklich beeindruckt. Es ist ein Monster-Smartphone mit hochmoderner Bildschirmtechnik, Kühlungsfunktionen und Software-Add-ons, die auch den anspruchsvollsten Gamer zufriedenstellen.

Wenn Sie ein Smartphone suchen, das durch sein Aussehen und seine Leistung auffällt und mit dem Sie alle Ihre Android-Lieblingsspiele problemlos spielen können, dann müssen Sie für das Phone 7 Ultimate Sie nur rund 1.400 Euro zu bezahlen. Der hohe Preis könnte diesem Handy zum Verhängnis werden.

Design und Verarbeitung

Klobig und schwer

Schickes mattweißes Design

Kühlende "AeroActive"-Rückseite

Das Aussehen des ROG Phone 7 Ultimate wird man entweder lieben oder hassen. Zu meiner großen Überraschung habe ich das Handy nach ein paar Wochen in der Tasche liebgewonnen.

Obwohl das reguläre ROG Phone 7 (das ich nicht getestet habe) in Schwarz oder Weiß erhältlich ist, gibt es die von mir getestete Ultimate-Edition nur in Mattweiß. Es fühlt sich großartig an, zeigt absolut keine Fingerabdrücke und ist der glänzenden Oberfläche so vieler anderer Smartphones weit vorzuziehen.

Die Rückseite ist alles andere als schlicht, sondern wird von einem symmetrischen Design mit drei Kameras sowie einem kleinen LED-Streifen und einer schwarzen Klappe unterbrochen. Dabei handelt es sich um die so genannte AeroActive-Kühlöffnung. Sie öffnet sich automatisch, sobald der mitgelieferte Lüfter AeroActive Cooler 7 an das Smartphone angeschlossen wird.

Auf dem Papier klingt das lächerlich hochtechnisiert, und das ist es auch! Aber ich hatte eine nerdige Freude daran, zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Es ist schrill, aber es ist gut durchdacht und wirkt ausgereift.

Die Verarbeitungsqualität vom ROG Phone 7 Ultimate ist exzellent. Das Design ist hübsch - mit einem zweifarbigen Weiß auf der Rückseite mit ROG-Branding und einigen blauen Akzenten auf dem Power-Button, einer Kameralinse und dem SIM-Fach. Die Seiten sind abgerundet und es gibt zwei USB-C-Anschlüsse - einen links an der Unterseite, damit er beim Spielen im Querformat weniger im Weg ist, und einen weiteren am linken Rand, um den AeroActive-Lüfter anzuschließen und zu betreiben.

Mit all diesen Anschlüssen und Löchern ist das Telefon nur nach IP54 wasser- und staubdicht, überlebt also kein Eintauchen. Mit 239 g wird es auch schnell sinken.

Bildschirm und Lautsprecher

6,78-Zoll-AMOLED-Display mit 165 Hz

Extra Mini-Display auf der Rückseite

Hervorragende Lautsprecher

Der Bildschirm ist flach, wie es sich für ein Gaming-Handy gehört. Oben und unten gibt es einen dicken Rahmen, sodass es keine Kerbe oder Aussparung im Display gibt.

Der 6,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm liefert ein gestochen scharfes Bild mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz. Das Display ist HDR10+-zertifiziert, hat eine Helligkeit von bis zu 1.000 Candela pro Quadratmeter und eine hohe Touch-Sampling-Rate von 720 Hertz.

Es ist nicht das hellste Display auf dem Markt. Beim Spielen unter verschiedenen Lichtverhältnissen hatte ich allerdings keine Probleme. Das Display hat eine gute Größe, und das Handy fühlt sich auch bei längerem Spielen sehr angenehm an.

Mir ist auch die Beschichtung aufgefallen, die Asus auf die Oberfläche des Bildschirms aufgetragen hat, um die Reibung beim Schwitzen der Hände zu verringern. Das funktioniert, und meine Daumen gleiten über das Gorilla Glass Victus-Display, obwohl es nach einer halbstündigen Call of Duty-Session ziemlich klamm ist.

Der PMOLED-Farbstreifen auf der Rückseite des Smartphones dient nur der Ästhetik und lässt sich ausschalten - etwa um Strom zu sparen. Er zeigt allerdings Benachrichtigungen in Farbe an, wenn man das Handy auf das Display legt.

Die beiden Lautsprecher an der Vorderseite sind die besten, die ich je in einem Smartphone gehört habe. Sie haben einen vollen, dröhnenden Klang, der das Eintauchen in das Spielgeschehen noch weiter unterstützt. Ich war wirklich verblüfft, wie gut sie bei der ersten Benutzung waren.