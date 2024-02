N-able hat in Frankfurt seine alljährliche Roadshow gestartet. Nächste Termine sind in Köln (15. Februar), Wien (5. März), Hamburg (14. März), Berlin (16. April), Stuttgart (6. Mai) und Bern (18. Juni). An allen Standorten können MSPs sich direkt mit den Experten des Anbieters austauschen - vom Product Manager über Sales Engineers bis zu Partner Success Managern.

Im Mittelpunkt stehen die Optimierung der eigenen Effizienz von MSPs, wie sich mehr Sicherheit und umfassender Datenschutz gewährleisten, die Erträge steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern lassen. Dazu wird an jedem Ort auch ein N-Ale-Partner über sein Geschäft, seine Lösungen und seine Erfahrungen mit N-able berichten. In Wien ist das zum Beispiel Florian Mödritscher, Geschäftsführer des österreichischen MSPs CSIT.

Als Blick über den Tellerrand zeigt Dr. Siegfried Rasthofer, IT-Security-Experte bei einem Rückversicherer, aktuelle Gefahren für kleine und mittlere Unternehmen auf, erklärt, was dahintersteckt und beleuchtet Cyberversicherungen für MSPs an einem konkreten Fall.

Technische Informationen gibt es zu N-sight (Patch Management), Support für Microsoft 365 Teams durch Cove, Analytics mit N-Central und den neuen Produkten N-able MDR und N-able Cloud Commander. Anmeldungen für den Termin in Wien sind unter diesem Link möglich. Informationen zur Roadshow und den einzelnen Terminen geben auch die N-Able-Distributoren Also, Ebertlang, Infinigate und Vanquish oder die Ansprechpartner bei N-able.