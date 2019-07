Die Android-App "Number Finder" verspricht, die dem Angerufenen bisher unbekannte Telefonnummer einem echten User zuzuordnen. Experten von Avast haben diese App getestet und diese aufgefordert, die Fake-Nummer (+1) 63 6666666666 zu identifizieren. Diese Anfrage beantwortete die App mit "1 person is linked to this number".

Nikolaos Chrysaidos, Head of Mobile Threat Intelligence and Security bei Avast, erklärt die Vorgehensweise des App-Entwicklers POZTechnology: "Nach dem Herunterladen bietet die App zwei Optionen an: Entweder der Nutzer gibt seine Zahlungsinformationen ein und stimmt einem monatlichen Abonnement zu oder er schließt das Fenster und tippt manuell eine Nummer ein, die getestet werden soll. Bei der Eingabe einer Nummer spielt es keine Rolle, ob sie überhaupt gültig ist."

Damit soll dem Anwender suggeriert werden, dass wenn er den Dienst abonniert und eine monatliche Gebühr an POZTechnology entrichtet, der Besitzer der Rufnummer immer korrekt erkannt wird.

Die Benutzerrezensionen auf Android-App-Marktplatzt Google Play weisen darauf hin, dass die App "Number Finder" POZTechnology auch mit einem Abonnement keine verlässlichen Übereinstimmungen findet - auch wenn die Werbung für die App dies zu vermitteln versucht. Avast hat die eigenen Erfahrungen mit dieser App bereits an das Anti-Malware-Team von Google weitergeleitet und empfiehlt Nutzern, die auf die Werbung von POZTechnology reingefallen sind, das Abonnement sofort zu kündigen und die App vom Smartphone endgültig zu deinstallieren.

Laut Avast wurde die App "Number Finder" bereits über eine Million Mal heruntergeladen.