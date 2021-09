Mit diesem Tandem verstärkt Bitdefender den Vertrieb und die Channel-Aktivitäten in der DACH-Region mit Fokus auf das Enterprise-Segment. Ein weiterer Ausbau des Teams ist bereits in der Realisierung.

Jörg von der Heydt kann auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT-Infrastruktur und IT-Security verweisen. Der Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik kommt von Mimecast und war zuvor bei weiteren Security-Anbietern wie Fortinet, Check Point, Zscaler und Skybox tätig. Weitere Stationen des Vertriebsprofis waren unter anderem Unisys und Nokia.

„Unsere Angebote für Unternehmen, wie Extended Endpoint Detection and Reponse, Cloud Workload Security, Managed Detection and Response sowie die Forschung der Bitdefender Labs sind die Grundlage unseres Erfolgs in der DACH-Region“, so Jörg von der Heydt. „Diesen wollen wir weiter ausbauen und auch das Team personell aufstocken.“

DACH-Team soll vergrößert werden

Im August ist mit Peter Wilkens ein weiterer erfahrener Manager als Channel Director DACH hinzugestoßen. Der Vertriebsspezialist war zuletzt bei Check Point Software Technologies, wo er seit rund 12 Jahren mit seinem Team unter anderem neue Go-to-Market-Modelle für die Bereiche Cloud und Services entwickelte. Wilkens setzt auf neue Kooperationsmöglichkeiten, neuen Cloud-Angebote und disruptive Technologien. Weitere Stationen waren über acht Jahre als Sales Manager bei Nokia und fünf Jahre als Key Account bei Brother.

„Gemeinsam mit unserem starken und motivierten Bitdefender DACH-Team werden wir unsere Partnerlandschaft weiterentwickeln und besonders das Business im Enterprise-Markt mit unseren innovativen Angeboten zu Endpoint-, Data- und Cloud-Sicherheit stärken“, sagt Peter Wilkens über seine Ziele. „Managed Services bieten unseren Partnern interessante zusätzliche Services. Wir werden uns am Erfolg unserer Partner messen lassen.“