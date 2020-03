BullGuard Ltd., mit Sitz in London und Zentrale in Bukarest, bietet seinen fleißigsten Handelspartnern aus der DACH-Region einen Platz auf der BullGuard-Reise an. Neben zwei Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel „JW Marriott Bucharest Grand Hotel“ inklusive Vollpension lernen die Gewinner die Hauptstadt Rumäniens kennen.

Die Qualifikationsphase läuft rückwirkend vom 3. Oktober 2019 bis 17. April 2020. Erreicht ein Fachhändler 12 Small Office Security-Aktivierungen oder für 2.000 Euro Small-Office-Security-Umsätze und 500 Euro Consumer-Umsätze während des Aktionszeitraums, erwarten ihn drei Tage Bukarest.

Die Gewinner entdecken vom 15. bis 17. Mai 2020 die Stadt gemeinsam mit dem BullGuard-Team für die DACH-Region. Die beiden Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel schließen Frühstück und Mittagessen ein. Bei einer Stadtführung lernen sie die rumänische Hauptstadt kennen und besuchen dabei unter anderem die Firmenzentrale von BullGuard. An beiden Abenden wartet ein Abendessen mit rumänischen Köstlichkeiten auf die Teilnehmer.

Fachhändler müssen sich lediglich unter bullguardadvantage.de registrieren und BullGuard-Vorteilspartner werden. Es zählen sämtliche Umsätze, die über die offiziellen Distributoren Also, API, Avanquest, COS und Siewert & Kau getätigt werden. BullGuard informiert alle Teilnehmer per E-Mail über den Zwischenstand. Die Gewinner der Reise werden bis zum 24. April 2020 persönlich benachrichtigt.

Weitere Informationen zur Incentive-Reise von BullGuard sowie die Teilnahmebedingungen finden sich unter diesem Link.