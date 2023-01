Mit drei Konferenzen wird das auf den Channel spezialisierte Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Canalys die weltweit wichtigsten Marktregionen abdecken. Das Canalys Forum für EMEA wird vom 3. bis 5. Oktober 2023 wie im Vorjahr in Barcelona stattfinden.

Neu im Kalender ist die nordamerikanische Ausgabe vom 13. bis 15. November im kalifornischen Palm Springs. Den Abschluss macht dann das Forum für die APAC-Region vom 5. bis 7. Dezember in Bangkok.

Das europäische Channel-Event geht nun schon in das 16. Jahr. Nachdem Canalys pandemiebedingt zwei Jahre auf überwiegend virtuelle Formate gesetzt hat, wurde das Forum vergangenen Herbst in etwas abgespeckter Form wieder vor Ort in Barcelona veranstaltet. "Wir waren überwältigt von der Resonanz des Channels, als wir im vergangenen Jahr zu physischen Veranstaltungen zurückkehrten", berichtet Canalys-Vizepräsidentin Gemma Edwards. Sie hat im Channel das große Bedürfnis ausgemacht, unbedingt wieder persönliche Kontakte knüpfen zu können und die Branchenbeziehungen stärken. "Der Erfolg unserer Veranstaltungen 2022 hat uns darin bestärkt, dieses Jahr größer und besser zu werden", verspricht Edwards.

Positives Marktumfeld

Mit hochkarätigen Konferenzteilnehmern aus Industrie, Distribution sowie Systemhäusern und IT-Dienstleistern gilt das Canalys Forum als eines der wichtigsten Veranstaltungen des IT-Channels. Die Anwesenheit des Top-Managements der großen IT-Konzerne, die den Partnern Rede und Antwort stehen, gibt den Events einen besonderen Reiz. Die Sponsoren Lenovo, Schneider Electric, Vertiv, Trend Micro, Acer, Kaseya, Fujitsu, Eaton, Hitachi Vantara, eSentire, StarTech.com, 3StepIT and 360insights haben bereits ihre Teilnahme zugesagt.

Die Ausrichter erwarten nun wertvolle Impulse für das Channel-Business für alle Beteiligten. Und die Erfolgschancen sind durchaus gegeben: Laut einer aktuellen Umfrage erwartet mehr als die Hälfte der Partner trotz schwierigem Marktumfeld mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum. Dabei stehen insbesondere die Themen Managed Services, Cyber Security sowie Cloud im Fokus und sollen daher bei den Foren entsprechend berücksichtigt werden.

Interessierte Reseller sowie potenzielle Sponsoren können sich bereits für weitere Informationen registrieren.



Am Fuße des angesagten W-Hotels in Barcelona in unmittelbarer Strandnähe lässt es sich gut feiern.

Philip Davidsen (ED) bedankt sich bei Canalys-Chef Steve Brazier für die gelungene Veranstaltung.

Prianto-Gründer William Geens demonstriert eindrucksvoll, dass aus dem Distributionsgeschäft noch lange nicht die Luft raus ist.

Fast jeder hat zum Party-Motto „All White“ doch noch ein weißes Kleidungsstück im Schrank gefunden.

Karin Hernik (APC by Schneider Electric) und Jochen Friesch (Aximpro) haben das katalanische Klima gerne gegen das deutsche Herbstschmuddelwetter getauscht.

Die Marktforscher Howard Davies, Victor Ivanov und Elena Montañés Castillo (alle Context) betreiben Feldstudien, wer im Channel am besten feiern kann.

Abendliche Stimmung an der Strandpromenade in Barcelona.

Aron Precht (HPE) und Martin Mayr (Cancom) sind in bester Stimmung.

Rachel Brindlay, Rachel Lashford und Steven Kiernan aus dem Canalys-Team freuen sich, dass es nach der Corona-Zwangspause endlich wieder möglich ist, die Forum-Teilnehmer persönlich zu begrüßen.

Die Canalys-Gäste lassen es sich bei lauen spätsommerlichen Temperaturen gut gehen.

Geballte Data-Center-Power mit Enrico Sitta Vicente Chiralt, Brent Owens, Andrea Ferro, Peter Lambrecht und Katja Neumann (alle Vertiv).

Davide Tarantino und Gerit Günther (beide Acer) passen auf, ob Sebastian Heimerl (TD Synnex) nach der Umbenennung nicht doch noch ein „Tech Data“ herausrutscht.

Die verkörperte Wei(ß)heit: Dirk Franz (CCP), William Geens (Prianto), Matthias Haas (Cosus) und Martin Schaletzky (Softline).

Lesen Sie auch:

Canalys-Chef Steve Brazier: Preise für Public Cloud werden um 30 Prozent steigen

Canalys Channel Forum 2022: Ganz in weiß in Barcelona

Marktanalyse: Die PC-Markt-Achterbahn