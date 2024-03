Der scheidende Canalys-CEO Steve Brazier hat schon im Herbst auf dem letzten Canalys Forum in Barcelona durchblicken lassen, dass die Channel-Konferenz im Folgejahr nicht in der katalanischen Metropole stattfinden kann.

Da in Barcelona durch die Segelregatta des Americas Cup Hotelzimmer extrem knapp sind, wird die europäische Ausgabe des Forums 2024 in Berlin stattfinden. Die Teilnehmer werden sich wohl auf deutsches Herbstwetter statt Spätsommer in Barcelona einstellen müssen.

Nun hat der Veranstalter auch das Datum bekannt gegeben: Die EMEA-Ausgabe wird vom 8. bis 10. Oktober 2024 stattfinden. Vom 21. bis 23. Oktober folgt dann die Amerika-Ausgabe in Miami und vom 3. bis 5. Dezember APAC auf Bali.

Motto "Unite"

Die Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto "Unite". Damit soll der Charakter des Forums unterstrichen werden, Hersteller, Distributoren, Reseller, Systemintegratoren und Managed Service Provider zusammenzubringen. "Nach dem großen Erfolg von 2023 ist der Plan, größer und besser zu werden", verrät Gemma Edwards, VP Events bei Canalys.

Das unabhängige Analystenunternehmen konnte bei den drei Ausgeben des Canalys Forums vergangenes Jahr insgesamt mehr als 3.000 Delegierte begrüßen. 50 Hersteller und 40 Distributoren waren mit an Bord.

Indes hat der charismatische Canalys-CEO und Speaker Steve Brazier seinen Rückzug angekündigt. Er will sich künftig auf Weiterentwicklung der Event-Plattform Canapii konzentrieren. Man könne aber davon ausgehen, dass man ihn aber weiterhin bei den Canalys Foren und bei weiteren Branchenveranstaltungen auf der Bühne sehen werde, lässt Brazier wissen.

W Hotel

Unter der markanten Silhouette des W Hotels in Barcelona haben sich die Canalys-Teilnehmer zur Strandparty unter dem Motto "Beach Chic" eingefunden. Frischer Wind

Anna Otterberg (APC by Schneider Electric), Frank Kwasny (Dresdner Prosoft) und Karin Hernik (APC by Schneider Electric) lassen sich durch den kräftigen Seewind nicht aus dem Konzept bringen. Gelungene Veranstaltung

Daniela Mota und Anthony Tripyear (beide Startech) freuen sich mit Canalys-CEO Steve Brazier (Mitte) über die gelungene Veranstaltung. Strand-Laune

Bester Laune am Stand von Barcelona: Timo Frank (Caprocorn Consulting) und Oliver Roth (Prianto). Distributoren

Distributoren sind wichtig für den Channel und für die Canalys Beach Party: William Geens (Prianto) und Michael Görner (TD Synnex). Canalys Pool

Nach Einbruch der Dämmerung verlagert sich die Party rund um den Pool des W Hotels. Partner im Fokus

Die Partner sollten immer im Mittelpunkt des Interesses der Hersteller stehen: Robert Laurim (Dell, links) und Bernhard Fauser (HP, rechts) haben das schon lange verinnerlicht und Martin Mayr (Cancom) in die Mitte genommen. Beach Chic

Lukas Schneider (Seidl Software) und Tom Brunner (Also) in bestem "Beach Chic". HP

Adrian Müller und Benoit Bonnafy (beide HP). Verdienter Drink

Ben Caddy, Angela Wong und Elsa Nightingale (alle Canalys) haben sich nach vielen Tagen der Vorbereitung auf das Forum nun einen Drink verdient. Glanz

Jade Leung und Rachel Lashford (beide Canalys) bringen Glanz auf die Party. Channel VIPs

Wenn die Channel-Prominenz feiert, dann dürfen die VIPs Martin Mayr (Cancom) und Katja Neumann (Vertiv) auf keinen Fall fehlen. Lenovo

Claus Appelt und Oliver Rootsey (beide Lenovo). Entspannter Abend

Lukas Schneider (Seidl Software), Carolin de Lorenzi (Computacenter) und Bernhard Fauser (HP) genießen den entspannten Abend in Barcelona. Gute Gesellschaft

Gut behütet in guter Gesellschaft: Armin Weiler (ChannelPartner) mit Tom Brunner (Also).

