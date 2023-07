Eingabespezialist Cherry macht seinem Namen als Marktführer im Bereich mechanischer Tastenschalter "Made in Germany" alle Ehre und bietet in der MX Experience Box alle derzeit erhältlichen Vollformat-Switches in einer ansprechenden und informativen Verpackung zum Ausprobieren an. Davon sollen nicht nur DIY-Enthusiasten und Sammler profitieren, sondern auch Nutzer, welche die Vielfalt der unterschiedlichen Tipp-Charakteristiken herausfinden möchten.

Die Suche nach dem optimalen Switch

In der MX Experience Box ist das gesamte Portfolio der zehn verschiedenen Full-Size-Schalter von Cherry enthalten. Damit können insbesondere Gamer die individuellen Eigenschaften der Switches ausprobieren und die gewünschte Schaltcharakteristik herausfinden. Neben den MX-Schaltern der Klasse Red, Speed Silver, Silent Red, Black, Brown, Ergo Clear, Grey, Blue und Green als RGB-Ausführung ist auch noch der MX Black Clear-Top dabei. Dazu gibt es alle wichtigen Infos zu den Spezifikationen der Schalter. Cherry empfiehlt die MX Experience Box aufgrund der speziellen Aufmachung auch für Sammler und Enthusiasten.

Wer seinen Lieblings-Switch bereits kennt und seine Tastatur individualisieren möchte, für den ist die zweite Neuheit der Auerbacher mit Sicherheit von Interesse. Das Cherry MX Switch Kit enthält insgesamt 23 Schalter einer Art, die sich nicht nur für die Umrüstung von Hot-Swap-Keyboards eignen, sondern auch für eigene Do-it-Yourself-Projekte verwenden lassen. Das Kit gibt es in allen oben genannten MX-Schalter-Variationen mit Ausnahme der Sorte MX Ergo Clear.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Boxen sind bereits im Cherry Online-Shop unter diesem Link erhältlich und sollen später auch in ausgewählten Partnershops verfügbar sein. Die MX Experience Box kostet 9,99 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer. Je nach Art der Schalter liegt das MX Switch Kit zwischen 14,99 und 19,99 Euro.