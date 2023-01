Christian Fahlke leitet jetzt als Country Manager für die Schweiz und Österreich - respektive "Country Manager Alps" - bei Proofpoint die Geschäfte in den beiden Ländern. Er kam im Juli 2022 als Senior Named Accont Manager zu Proofpoint in der Schweiz. Fahlke bringt jedoch mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der IT-Branche mit, davon weit über die Hälfte im Bereich Cybersecurity in der Alpenregion.

In seiner neuen Position als Country Manager für die Schweiz und Österreich leitet Fahlke das Gesamtgeschäft in beiden Ländern. Er zeichnet für die Gewinnung neuer Kunden und die Entwicklung des regionalen Partner-Ökosystems verantwortlich.

"Wir expandieren in Mitteleuropa", sagt Miro Mitrovic, Area Vice President DACH bei Proofpoint. "Christian Fahlkes beeindruckende Erfolgsbilanz und seine Fähigkeit, neue Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren und auszubauen, werden uns dabei helfen, unsere Vision von auf Menschen zugeschnittener IT-Sicherheit in der Alpenregion zu verwirklichen, insbesondere angesichts der außergewöhnlich hohen Nachfrage nach unseren Dienstleistungen."

"Wir haben aktuell die besten Möglichkeiten, unser Engagement in der Schweiz und Österreich weiter zu verstärken", ist Fahlke zuversichtlich. Seine Erfahrungen im IT-Security-Markt in den beiden Ländern, die er nun betreut, dürften ihm dabei helfen. So war er zuvor in leitenden Positionen bei F5 Networks, Imperva, Juniper Networks und 2010 ebenfalls als Country für die Schweiz und Österreich bei Check Point. In die IT-Security-Branche kam er zuvor durch eine Stelle bei IBM (Internet Security Systems).

