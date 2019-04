Der britische AV-Distributor Sahara Presentation Systems, hierzulande vor allem durch die Eigenmarke Clevertouch bekannt, hat Frank Himmel an Bord geholt. Himmel kommt vom AV-Spezialisten Kindermann, wo er über 20 Jahre in unterschiedlichen Positionen tätig war. Zuletzt hatte er die Position des Geschäftsbereichsleiter für die Präsentationstechnik inne.

Himmel soll als Sales und Technical Manager in Deutschland nicht nur vertriebliche Aufgaben übernehmen, sondern auch das Marketing betreuen. So will er als eine seiner ersten Maßnahmen ein umfangreiches Marketing-Package für die mittlerweile über 40 Fokus-Partner des Unternehmens schnüren. Als wichtigen Punkt sieht er generell die Aufgabe, den Händlern die vielfältigen Funktionen und Einsatzbereiche der Clevertouch-Produktlinien nahe zu bringen, damit diese das Potenzial der Lösungen den Kunden adäquat vermitteln können.

Der gelernte Industriekaufmann hat sich zum Ziel gesetzt, die Marke Clevertouch bei Händlern und damit auch bei Endkunden umfassend zu positionieren. "Clevertouch deckt nicht nur einen spezielles Marktsegment, sondern eine große Bandbreite an Einsatzbereichen perfekt ab. Dazu zählt der Bildungsbereich ebenso wie Digital-Signage-Anwendungen und Collaboration- bzw. Präsentations-Lösungen für Unternehmen", erklärt Himmel.