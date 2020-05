Sie wollen dort einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Dann lassen Sie sich von uns überzeugen! Kontinuierlicher Austausch, Teamgeist und ein respektvoller sowie anerkennender Umgang sorgen für ein Arbeitsklima bei adesso, das verbindet.

Herausragende Initiativen

Think!

Beim Innovationswettbewerb "Think!" entwickeln die Mitarbeitenden Geschäftsideen. Drei Finalisten pitchen ihre Ideen vor allen Kollegen und Kolleginnen auf einer Seminarfahrt. Das Publikum kürt das Siegerteam in einer Live-Abstimmung. Die Gewinner können anschließend ein Start-up gründen.

adesso-SummIT

Die interne Konferenz adesso-SummIT fördert den Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeitenden. Im offiziellen Call for Papers schlagen sie Trends oder Projektthemen vor und präsentieren diese in Thementracks. Die Zuhörenden können die Vorträge digital bewerten. Die beste referierende Person wird im Anschluss mit einem Preis ausgezeichnet.

She for IT

Starke Frauen in der IT: Das High-Potential-Programm "adesso Elf" – mit Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Headcoach – begleitet und unterstützt Frauen und Mädchen bei ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Das sagen die Mitarbeitenden:

95 Prozent sagen: "Ich bin stolz, anderen erzählen zu können, dass ich hier arbeite."

adesso sucht Menschen in folgenden Bereichen: Software Development, IT-Consulting, Sales und Zentralbereiche wie HR, Marketing, IT-Betrieb und Finanz- & Rechnungswesen.



