"Kunden wollen alles und das auch noch sofort" - sicherlich ist das ist ein wenig übertrieben, aber lange Wartungsfenster akzeptieren sie nicht mehr. Deswegen setzen Systemhäuser und Managed Service Provider immer häufiger auf Container-Lösungen wie Kubernetes. Damit verkürzen sich die Bereitstellungszeiten für die Kunden erheblich.

Am einfachsten lassen sich derartige Kundenanforderungen mit der Hybrid Cloud umsetzen. Doch welche Voraussetzungen sollten Systemhäuser bei ihren Kunden dafür schaffen? Welche Prozesse sind automatisierbar, wo können Standardverfahren eingesetzt werden? Diese und alle weiteren Fragen werden Ihnen Vertreter von VMware und TechData am 1. September von 10:00 bis 11:00 Uhr auf der Systemhauskongress SESSION "Auf dem Weg zum Rechenzentrum 2025" beantworten.

Mattis Richter, Senior IT Systems Engineer (Enterprise Virtualisation) vom VMware-Partner norris network, wird Ihnen an einem konkreten Projektbeispiel erläutern, wie sich Kundenanforderungen mit der VMware Cloud Foundation erfüllen lassen. Anschießend wird auch er Ihnen Rede und Antwort stehen. Also zögern Sie nicht und melden Sie sich noch heute hier zu der für Sie kostenlosen Systemhauskongress SESSION "Auf dem Weg zum Rechenzentrum 2025" am 1. September an.