Im Gewerbepark "An der Aspe" nahe Großenlüder im westlichen Teil des Landkreises Fulda entsteht die neue Unternehmenszentrale der Denk IT GmbH. Diese Location eignet sich nach Ansicht der Verantwortlichen deswegen so gut, weil sie unmittelbar an die B254 angeschlossen ist. "Die B254 wird seit Jahren als dominante Verbindung zwischen Ost- und Mittelhessen ausgebaut", so begründet Denk IT-Geschäftsführer Axel Denk die Standortwahl. Passend dazu wird der neugebaute Bürokomplex auch "Zentrum 254" heißen.

Nun wurde Anfang Mai dort der Grundstein gelegt. Die 3.500 m² umfassende neue Gelände wird 40 Mitarbeitern des Systemhauses genügend Platz bieten - nämlich rund 1.000 m² Bürofläche in 18 vollklimatisierten Räumen. Hinzu kommen 35 PKW-Parkplätze. Energetisch und anlagentechnisch ist der dreigeschossige Neubau auf dem neuesten Stand.

"Insgesamt bietet der Standort speziell für junge Menschen im Landkreis Fulda nicht nur zukunftssichere Arbeitsplätze, sondern zusätzlich eine tolle Alternative zur zeitaufwändigen täglichen Pendelei nach Frankfurt", führt Axel Denk aus und ergänzt: "Im Zentrum 254 haben wir die optimalen Voraussetzungen, um unsere Expansionspläne wie geplant umzusetzen und flexibel auf die sich ständig ändernden Marktsituationen zu reagieren."