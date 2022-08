Der koreanische Hersteller LG Electronics stellt mit dem Premium-Bildschirm im edlen Fabric Design eine Lösung für wechselnde Arbeitsplätze vor. Auffällig am Libero ist der vom Hersteller so bezeichnete Flexible Stand, der neben der Platzierung auf dem Tisch auch um 180 Grad gedreht aufgehängt werden kann. Die passenden Haltebügel für Trennwende oder Raumteiler liefert LG gleich mit.

Ausgestattet mit einem IPS-Display, 2.560 x 1.440 Bildpunkten und einer sRGB-Farbraumabdeckung von 99 Prozent ist der LG Libero auch für die professionelle Bild- und Videobearbeitung geeignet. Er unterstützt zudem HDR 10 und prahlt mit 350 Candela Helligkeit und dem Kontrastverhältnis von 1000:1. Für den guten Ton sorgen Stereo-Lautsprecher mit Waves MaxxAudio.

USB-C und abnehmbare Webcam

Der Libero 27BQ70QC verfügt nur über einen HDMI-Port und einem USB-C-Anschluss, mit dem am Monitor angeschlossene Notebooks oder andere externe Geräte parallel mit bis zu 65 Watt aufladen werden können. Ein Highlight ist die mitgelieferte abnehmbare Full-HD-Webcam mit integriertem Mikrofon für Videokonferenzen und einer Schutzblende gegen ungewollte Aufnahmen. Der Clou dabei: Egal, ob der Monitor stehend oder hängend verwenden - die Webcam kann in beiden Ausrichtungen an der Oberseite angeschlossen werden.

"Egal ob in agilen Arbeitsumgebungen oder beim Wechsel zwischen Büro und Homeoffice: Der Libero Monitor von LG definiert Flexibilität völlig neu und passt sich jedem Arbeitsumfeld an", verspricht Nils Becker-Birck, Director Sales & Marketing bei LG IT Solutions D/CH. "Das tragbare Display bietet erstklassige IPS-Bildqualität und mit USB-C-Docking inklusive Ladefunktion eine aufgeräumte Konnektivität, wie sie die Anwender von LG Premium-Monitoren gewohnt sind."

Preis und Verfügbarkeit

Derzeit ist der Libero 27BQ70QC bei LG nicht verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer gibt LG mit 599 Euro an. Weitere Details und technische Einzelheiten gibt es unter diesem Link.