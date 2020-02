Wer viel mobil ist, kommt an einer Powerbank nicht vorbei: Die kompakten Akkus laden aber nicht nur Smartphones auf, sondern auch Kameras, E-Book-Reader und Handhelds. Powerbanks mit USB Power Delivery können sogar Notebooks, Tablets und Convertibles aufladen. Wir haben beliebte Modelle im Test und sagen Ihnen, auf was Sie alles beim Kauf eines portablen Akkus achten müssen. Am Ende des Beitrags finden Sie für alle drei Kapazitätsklassen (bis 8000, bis 12.000, bis 27.000 mAh) eine Tabelle mit allen Messwerten und technischen Daten.

Herstellerangaben

Was eine Powerbank können soll, ist klar: Strom liefern, wenn gerade keine Steckdose zur Verfügung steht. Doch wie oft lässt sich das Smartphone oder das Tablet damit unterwegs aufgeladen? Die Kennziffer hierfür bietet die Lade-Kapazität, auch Nenn- oder Bruttoladung genannt. Diese bezeichnet, wie viel Strom auf einem Akku „Platz“ findet. Angegeben wird sie mit mAh (Milli-Amperestunden). Wollen Sie z. B. ein iPhone X oder ein Google Pixel 2 - beide haben einen Akku der Größe von circa 2.700 mAh - mit Strom versorgen, bietet Ihnen eine 20.000-mAh-Powerbank bis zu sieben Aufladezyklen. So die Theorie – die Praxis sieht jedoch anders aus. Denn tatsächlich bieten die Powerbanks netto eine weit kleinere Kapazität als brutto angegeben. Dieser Parameter ist das wichtigste Testkriterium.

Zum einen verschleißen Akkus mit der Zeit - sowohl in einem Smartphone oder Tablet als auch in einer Powerbank. Aber auch bei ganz neuen Banks ist die Kapazität schon signifikant geringer als angegeben. Das liegt daran, dass die integrierten Akkus eine weit geringere Spannung bieten, als Smartphones und Tablets verarbeiten können. Die Powerbanks müssen also mühevoll die Spannung auf den USB-Standard in Höhe von 5 Volt hochschrauben. Diese Spannungswandlung verbraucht Strom, was wiederum die Netto-Kapazität verringert. In unserem Test bieten gute Powerbanks ein Netto/Brutto-Verhältnis von 3:4, bei nicht empfehlenswerten Geräten sinkt das Verhältnis auf 1:2 oder sogar noch weniger. Die Unterschiede sind also gewaltig.

Die Pilot X7 kann beispielsweise ein iPhone X oder ein Google Pixel 2 etwa fünf mal mit Strom füllen. Ein iPad Pro 9,7 mit einem Akku von circa 7.300 mAh lässt sich immerhin bis zu zweimal aufladen.

Die schlechtesten Testergebnisse erreichte die Kedron Powerbank 24000mAh mit einer tatsächlichen Kapazität von nur 41 Prozent. Die gebotenen 9.899 mAh reichen gerade einmal aus, ein Smartphone knapp dreimal zu laden.

Preis-Leistungs-Check: Nettokapazität pro Euro

Einige Powerbanks im Test verfügen zwar über ein mäßiges Netto/Brutto-Kapazitätsverhältnis, bieten aufgrund der geringen Anschaffungskosten aber trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Am besten schneidet da die Poweradd Pilot X7 20000mAh ab. Für jeden investierten Euro erhalten Sie mehr als 900 mAh.

Die RealPower PB-8000 wireless 8000mAh fährt hier mit mickrigen 147 mAh pro Euro das schlechteste Ergebnis ein, dicht gefolgt von der RAVPower 45W Super-C-Series 20100mAh mit 182 mAh pro Euro und der Varta Slim 6000 mAh mit mäßigen 185 mAh pro Euro. Sie sollten jedoch beim Kauf nicht nur auf die tatsächliche Kapazität und auf den Preis schauen. Auch weitere Faktoren wie Ausstattung, Ladeleistung, Gewicht und Garantiezeit sollten Sie anhand Ihrer Bedürfnisse gegeneinander abwägen. Beispielsweise bietet die zuvor genannte Powerbank von RealPower zwar eine geringe Nennladung, dafür aber die Möglichkeit, Smartphones und Co. kabellos per Induktion zu laden.

Ausstattung, Mobilität und Garantie

Stichwort Laden: In der Regel lädt man sein Smartphone oder Tablet über ein USB-Kabel. Da kann es praktisch sein, wenn die Powerbank über mehr als nur einen USB-Anschluss verfügt - und bereits ein Kabel beiliegt. Vorbildlich ist hier die Coolreall K8 Power Bank 20000mAh mit ihren drei USB-Buchsen und einer Stromstärke von bis zu 4,8 Ampere. Das bedeutet: Schnelles Laden von mehreren Geräten gleichzeitig ist garantiert! Auch die RealPower PB-8000 wireless 8000mAh überzeugt durch eine zusätzliche Lade-Entlade-Buchse für Micro-USB Typ C sowie durch die bereits genannte kabellose Ladefunktion.

Mit einer Leistung von bis zu 18 Watt kann das Smartphone (mithilfe eines konformen Kabels) in Windeseile aufgeladen werden. Die beiden RealPower-Powerbanks sowie die RAVPower 45W Super-C Series 20100mAh unterstützen zudem das Laden von Notebooks wie dem Microsoft Surface per USB Power Delivery über die USB-C-Buchse.

Powerbank mit Solar-Panel

Auch spannend: Die Powerbank Plus Solar 8000 von Xlayer bietet sogar die Möglichkeit, mit Sonnenenergie aufgeladen zu werden. Bei einer maximalen Ladeleistung von 150 mAh darf man aber nicht zu hohe Erwartungen haben. Die Ladegeschwindigkeit ist trotz gutem Wetter eher langsam. Ist in der freien Natur aber weit und breit keine Steckdose zu sehen, kann die Solar-Powerbank von Xlayer dennoch praktisch sein.

Beste Powerbank für unterwegs

Die leistungsstärksten Geräte im Test sind ohne Frage jene ab 18.000 mAh, aber fürs ständige Herumtragen in der Hand- oder Handtasche sind sie zu schwer und zu klobig. Hier sind die leichten 5.000er- oder 6.000er-Banks erste Wahl, die sich vor allem für eine Stromspende zwischendurch oder das einmalige Aufladen eignen. Unser Tipp ist hier die ultradünne Intenso Powerbank S5000 Slim. Sie ist nur 9 mm dick und bietet ein integriertes Micro-USB-Kabel. Der beste Kompromiss aus Portabilität und Leistung sind Powerbanks der Kapazitätsklasse bis 12.000 mAh. Sie sind nicht zu schwer und bieten genug Power für zwei bis drei Komplettaufladungen.

Hinsichtlich Portabilität enttäuschend sind die Powerbanks von Varta. Die 6.000-mAh-Bank von Varta ist ähnlich schwer und groß wie die Kinps Power Bank 10000mAh. Und die Varta Slim Power Bank 18000mAh wiegt mit fast 600 g weit mehr als ein iPad, das maximal ein Pfund auf die Waage bringt. Das größte Varta-Modell bietet zwar eine hohe Netto-Akkuleistung, ist aber eher etwas fürs Handschuhfach.

Ebenfalls einen Blick wert: die Garantie. Sechs Monate Gewährleistung ist bei Powerbanks Standard. Mehr nicht? Doch! Die meisten Hersteller bieten zwölf, manchmal sogar 24 Monate Garantie an, in unserem Test scheiden Varta, Poweradd, Kedron und Intenso hier am besten ab. Bei JETech gibt es nur die gesetzlichen sechs Monate, allerdings wirbt der Hersteller mit einem „lebenslangen“ Support, wenn man sich innerhalb von zwei Wochen nach Kauf das Gerät online registriert. Welche Services dieser Support umfasst, bleibt allerdings nebulös.

Powerbanks mit 5000 bis 8000 mAh

Test-Ergebnisse & technische Daten Anker PowerCore 5000mAh Poweradd Slim 2 Externer Akku 5000mAh Intenso Powerbank S5000 Slim Varta Slim Power Bank 6000mAh Coolreall Powerbank 6000mAh RealPower PB-8000 wireless Xlayer Powerbank Plus Solar 8000 Straßenpreis 12 € 9 € 10 € 23 € 15 € 36 € 20 € Kapazität mAh (laut Hersteller) 5000 5000 5000 6000 6000 8000 8000 Kapazität mAh (gemessen) 3391 2695 3325 4251 3876 5302 5662 Verhältnis Netto/Brutto-Kapazität 68% 54% 67% 71% 65% 66% 71% Verhältnis Netto-Kapazität/Preis 283 mAh/Euro 299 mAh/Euro 333 mAh/Euro 185 mAh/Euro 258 mAh/Euro 147 mAh/Euro 281 mAh/Euro Max. Ausgangsstrom A (laut Hersteller) 2,0 2,1 2,0 3,0 2,0 3,0 2,4 Eingang Micro-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB 1x Micro-USB, 1x Micro-USB Typ C, 1x Induktionsfeld Micro-USB Ausgang 1x USB Typ A (2,0A@5V) 1x USB Typ A (2,1A@5V) 1x USB (2,0A@5V), 1x Micro-USB-Stecker (2,0A@5V) 1x USB Typ A (2,4A@5V), 1x USB Typ C (3,0A@5V) 1x USB Typ A (1,0A@5V), 1x USB Typ A (2,0A@5V) 1x USB Typ A (3,0A@5V), 1x Micro-USB Typ C (3.0A@5V), 1x Induktionsfeld 1x USB Typ A (2,0A@5V), 1x USB Typ A (1,0A@5V) Maße 108 x 33 x 33 mm 100 x 33 x 30 mm 130 x 68 x 9 mm 142 x 71 x 12 mm 120 x 70 x 10 mm 135 x 73 x 19 mm 137 x 78 x 20 mm Gewicht 136 g 120 g 118 g 201 g 138 g 215 g 260 g Garantie 18 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate 12 Monate 12 Monate 24 Monate Ladestandsanzeige 3 LEDs 4 LEDs 4 LEDs 4 LEDs 4 LEDs 4 LEDs + 2 Kontroll-LEDs (für kabelloses Laden) 4 LEDs + 1 LED (Solar-Aufladung) Power-Knopf Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Kabel USB Typ A auf Micro-USB (60 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (33 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (45 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (50 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (30 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (25 cm lang) + USB Typ A auf Micro-USB Typ C (37 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (25 cm lang) Extras Tragetasche Nein Nein Nein Nein Induktionsentladung/-aufladung Solar-Aufladung, Taschenlampe, Gürtelschnalle, Karabinerhaken

Powerbanks mit 10.000 bis 12.000 mAh

Test-Ergebnisse & technische Daten Anker PowerCore II 10000mAh Charmast Powerbank 10400mAh (W1056) JETech Externer Akku 10000mAh Kinps Power Bank 10000mAh RealPower

PB-10000PD Poweradd Pilot 2GS Powerbank 10000mAh Varta Slim Power Bank 12000mAh Straßenpreis 26 € 20 € 17 € 16 € 35 € 15 € 30 € Kapazität mAh (laut Hersteller) 10050 10400 10000 10000 10000 10000 12000 Kapazität mAh (gemessen) 6703 7080 6892 6831 7281 7314 9059 Verhältnis Netto/Brutto-Kapazität 67% 68% 69% 68% 73% 73% 76% Verhältnis Netto-Kapazität/Preis 258 mAh/Euro 283 mAh/Euro 405 mAh/Euro 427 mAh/Euro 208 mAh/Euro 488 mAh/Euro 302 mAh/Euro Max. Ausgangsstrom A (laut Hersteller) 3,0 3 2,1 3,5 3,0 2,4 3,0 Eingang Micro-USB Micro-SUB Micro-USB Micro-USB 1x Micro-USB, 1x Micro-USB Typ C Micro-USB Micro-USB Ausgang 1x USB Typ A (3,0A@5V - 1,5A@12V) 2x USB Typ A (3,0A@5V), 1x USB Typ C (3,0A@5V) 1x USB Typ A (1,0A@5V), 1x USB Typ A (2,1A@5V) 1x USB Typ A (2,0A@5V), 1x USB Typ A (3,5A@5V) 1x USB Typ A (3,0A@5V), 1x USB Typ A QuickCharge 3.0 (3,0A@5V), 1x USB Typ A (3,0A@5V) 1x USB Typ A (1,5A@5V), 1x USB Typ A (2,4A@5V) 1x USB Typ A (2,4A@5V), 1x USB Typ C (3.0A@5V) Maße 96 x 62 x 22 mm 144 x 67 x 15 mm 140 x 71 x 13 mm 126 x 69 x 14 mm 109 x 75 x 22 mm 137 x 13 x 74 mm 153 x 115 x 13 mm Gewicht 195 g 228 g 269 g 210 g 238 g 259 g 401 g Garantie 18 Monate 12 Monate 6 Monate (+ "lebenslanger" Support bei Registrierung innerhalb 14 Tage) 12 Monate 12 Monate 24 Monate 24 Monate Ladestandsanzeige 8 LEDs Digitalanzeige (0-100%) 4 LEDs 4 LEDs Digitalanzeige (0-100%) 4 LEDs 4 LEDs Power-Knopf Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Kabel USB Typ A auf Micro-USB (60 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (22 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (53 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (33 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB Typ C (32 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (33 cm lang) USB Typ A auf Micro-USB (50 cm lang) Extras Aufbewahrungstasche Aufbewahrungstasche Taschenlampe Nein QuickCharge 3.0, Aufladen von Notebooks bis zu 12 Volt möglich (Power Delivery) Nein Nein

Powerbanks mit 18.000 bis 27.000 mAh