Bei seiner Galaxy S20-Serie (im Hands-On mit allen Infos) übertreibt Samsung: Bis zu 108 Megapixel, riesige Displays mit 120 Hertz, 5G, große Akkus und vieles mehr. Die Hardware ist mehr als stark - damit Sie auch wirklich das Maximum aus den Geräten herausholen, finden Sie hier die besten Tipps & Tricks für Ihr Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra.

Tipp 1: 120 Hertz einstellen

Neu gegenüber den Vorgängern ist unter anderem, dass die Dynamic-AMOLED-Displays der Galaxy-S20-Serie jetzt eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz unterstützen - zuvor waren es maximal 60 Hertz. Durch die doppelt so hohe Frequenz werden Inhalte auf dem Screen deutlich geschmeidiger dargestellt - das bemerken Sie vor allem beim Scrollen etwa auf Instagram, aber tatsächlich auch bei der normalen Bedienung in Menüs. Standardmäßig ist der Bildschirm auf Full-HD+ und 60 Hertz eingestellt.

Um die Bildwiederholrate anzuheben, aktivieren Sie die Option Hohe Wiederholfrequenz (120 Hertz) unter Einstellungen - Anzeige - Bildwiederholrate. Wichtig zu wissen: 120 Hertz sind nicht mit der höheren Auflösung WQHD+ kombinierbar, diese können Sie weiterhin mit maximal 60 Hertz nutzen. Die Auflösung können Sie unter Einstellungen - Anzeige - Bildschirmauflösung anpassen.

Wir empfehlen die Kombination Full-HD+ und 120 Hertz, da die Auflösung hoch genug ist und die doppelte Hertz-Zahl mehr Spaß macht.

Tipp: Im XDA-Developers-Forum hat ein Entwickler eine minimalistische App veröffentlicht, mit der Sie auch 96 Hertz einstellen können. Da 60 Hertz recht wenig sind und 120 Hertz natürlich auch auf die Akkulaufzeit drücken, sind 96 Hertz ein guter Kompromiss. Denn der Akku wird etwas geschont, während Sie trotzdem nicht auf die Vorzüge einer höheren Bildwiederholrate verzichten müssen. Um die App aus dem Forum herunterladen zu können, müssen Sie sich zuvor im XDA Developers-Forum kostenfrei registrieren. In der App ignorieren Sie den Hinweis, dass sie für eine ältere Android-Version entwickelt wurde und tippen auf den Button Set 96HZ. Sie müssen der App in dem Fall glauben, dass es funktioniert, denn in den Einstellungen selbst ist die Hertz-Zahl aktiviert, die Sie zuvor ausgewählt hatten.

Tipp 2: Navigations-Gesten einstellen

Unter Einstellungen - Anzeige - Navigationsleiste können Sie auf Ihrem Galaxy-S20-Modell den Navigationstyp einstellen. Die Befehle "Letzte Apps, Home und Zurück" können Sie entweder über die klassischen Navigationsflächen am unteren Bildschirmrand ausführen oder über Gesten bei Vollbild. Wischen Sie nach vom unteren Bildschirmrand aus nach oben, dann gelangen Sie zum Homescreen zurück. Wischen Sie nach hoch und stoppen dann, öffnen Sie die zuletzt genutzten Apps. Wischen Sie vom Bildschirmrand zur Mitte, dann gehen Sie einen Schritt zurück. Übrigens: Wischen Sie vom linken oder rechten unteren Bildschirmrand hoch, starten Sie Google Assistant.

Tipp 3: Benachrichtigungsfeld schneller öffnen / Einhand-Modus

Während Sie das Galaxy S20 gerade so noch mit einer Hand bedienen können, wird es mit einem Galaxy S20+ und vor allem dem S20 Ultra nahezu unmöglich. Und deshalb kann es schon mal schwer werden, das Benachrichtigungsmenü herunterzuziehen. Viel einfach geht es, wenn Sie einfach auf der Mitte des Bildschirms nach unten wischen. So wischen Sie dort schließlich auch nach oben, um das App-Menü zu öffnen. Dazu aktivieren Sie die Option Für Benachrichtigungs-Feld nach unten streichen unter Einstellungen - Anzeige - Startbildschirm.

Um aber auch ein Galaxy S20 Ultra komplett mit einer Hand bedienen zu können, gibt es einen kleinen Trick: In den Einstellungen unter unter Erweiterte Funktionen - Einhändiger Modus aktivieren Sie die Option Einhändigen Modus verwenden. Sind Navigationsgesten eingestellt, dann wischen Sie am unteren Bildschirmrand einfach nach unten, um die gesamte Oberfläche des Handys zu verkleinern. Tippen Sie auf den kleinen Pfeil, verschieben Sie den Bereich von rechts nach links und andersherum. Tippen Sie auf den schwarzen Bereich, kommen Sie zur Standardansicht zurück.