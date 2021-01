Die von ChannelPartner auf Grundlage vor "ChannelWatch"-Studie des Marktforschungsunternehmens Context vergebenen Channel Excellence Awards sind eine wertvolle Bestandsaufnahme für die Channel-Akteure zum Jahresbeginn.

ChannelPartner und Context haben für den Bereich Distribution die Grossisten in insgesamt fünf Kategorien unter die Lupe genommen. Den Anfang machen die auf Telekommunikation spezialisierten Distributoren.

Von dem durch den Corona-bedingten Boom der standortunabhängigen Arbeit haben TK-Distributoren besonders profitiert. Die Nachfrage sowohl nach mobilen Geräten, als auch nach den entsprechenden Kommunikations-Tools ging steil nach oben. "UCC war ein ganz wichtiges Thema. Das wäre es zwar auch ohne Corona gewesen, doch durch die Auswirkungen der Pandemie hat sich dieser Trend noch verstärkt", weiß Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei Context.

Komsa verteidigt Titel

Eine wichtige Rolle spielen einige TK-Distributoren auch bei der Wiederaufbereitung und beim Remarketing von gebrauchten Geräten. Dazu unterhalten sie teilweise eigene Werkstätten, in denen sie auch autorisierte Service-Leistungen der Hersteller erbringen und über ihre Fachhandelspartner vermarkten.

Komsa konnte sich gegenüber dem Vorjahr an der Spitze der Kategorie behaupten und verteidigte damit den Channel Excellence Award bei den TK-Distributoren. Vergangenes Jahr noch an der zu giringen anzahl an Bewertungen gescheitert, schaffte es Herweck wieder in Ranking und belegte auf Anhieb Platz zwei noch vor MichaelTelecom auf dem dritten Rang.

Channel Excellence Award 1. Komsa Preferred Distributor 2. Herweck 3. MichaelTelecom 4. Eno 5. Allnet 6. Brodos

Üblicherweise werden die Preisträger der Channel Excellence Awards und der Qualitätssiegel "Preferred Distributor und "Preferred Vendor" in einer feierlichen Gala bekannt gegeben. Leider fällt auch diese Veranstaltung dem Coronavirus zum Opfer.

Stattdessen wird die ChannelPartner-Redaktion bis 21. Januar 2021 die Preisträger bekannt geben. Auch wenn Context, ChannelPartner und der gesamte Channel in diesem Jahr auf die großen Feierlichkeiten verzichten müssen, soll der informative Teil der Channel Excellence Awards nicht zu kurz kommen. Immerhin zählen die Ergebnisse der ChannelWatch-Studie von Context und die Award-Vergabe in insgesamt 13 Hersteller- und fünf Distributionskategorien mit über 2.300 befragten Resellern zu den weltweit größten Erhebungen im Channel. Sie sind damit eine wesentliche Standortbestimmung für Hersteller und Distributoren und eine wichtige Entscheidungshilfe für alle Systemhäuser und Fachhändler bei der Wahl ihrer bevorzugten Grossisten und Vendoren. Daher wird ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context am 21. Januar 2021 in der Online-Veranstaltung "Channel Excellence Deep Dive" die wichtigsten Erkenntnisse aus der ChannelWatch-Studie erläutern und einen exklusiven Einblick in die wichtigsten Trends der deutschen und internationalen ITK-Branche bieten. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie unter www.channelpartner.de/3338758.

In die Wertung kamen nur die Unternehmen, die von mindestens 50 Resellern beurteilt wurden. Zudem hat Context auch ein qualitatives Kriterium mit aufgenommen: "Wenn die Mehrheit der befragten Reseller die jeweiligen Hersteller und Distributoren mit 'schlecht' oder 'sehr schlecht' bewertet haben, dann kamen diese nicht ins Ranking", erklärt dazu Amanuel Dag. Wer diese Hürden gemeistert hat, wird mit dem Label "Preferred Distributor" bzw. "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Der jeweilige Sieger einer Kategorie bekommt den "Channel Excellence Award".

