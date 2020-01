Digital Data Communications, das in Deutschland mit den Marken LevelOne, Equip, Conceptronic und Abrazzio am Markt aktiv ist, hat sein Partnerprogramm neu strukturiert. Das nun als "One World Club" bezeichnete Partnerprogramm basiert auf einem markenübergreifend gültigen Punktesystem.

Punkte sammeln die Partner mit jeder Bestellung und über die Teilnahme an Spezialaktionen. Jeder Punkt entspricht einem Bonus von 0,10 Euro. Ab einem Jahresumsatz von 1.500 Euro werden die Boni am Jahresende gesammelt ausgezahlt. Ihren aktuellen Status und Punktestand können Teilnehmer über ein neu eingerichtetes Webportal jederzeit einsehen.

LevelOne, Equip, Conceptronic und Abrazzio in einem Partnerprogramm

Im Rahmen des Bonusprogramms entspricht ein Bestellwert von 1.500 bis 2.999 Euro zum Beispiel 500 Punkten. Bestellungen im Wert von 3.000 bis 4.999 Euro bringen 1.000 Punkte und ab einem Bestellwert von 30.000 Euro gibt es 10.000 Punkte - oder umgerechnet am Jahresende einen Bonus von 1.000 Euro.

"Mit unserem neuen Partnerprogramm wollen wir es unseren Kunden noch einfacher machen, ihr Geschäft auf die nächste Ebene zu heben", erklärt Amanda Chen, CEO bei DDC. Die Auswahl bei Netzwerk- und Peripheriekomponenten biete vielfältige Anreiz für alle Partner, Projekte umzusetzen. "Durch unser neu geschaffenes Punktesystem bieten wir nun nicht nur Transparenz, sondern auch die Einfachheit, sich am Jahresende einen beachtlichen Bonus für das kommende Jahr zu sichern", so Chen weiter.

Interessant ist das Partnerprogramm auch deshalb, weil es die vier Marken LevelOne, Equip, Conceptronic und Abrazzio umfasst. Damit können Partner beim Verkauf von Netzwerkprodukten an Firmenkunden (LevelOne), der zugehörigen Verkabelungstechnik (Equip), Peripherieprodukten für private und gewerbliche Anwender (Conceptronic) sowie Zubehör für mobile IT-Nutzer (Abrazzio) Punkte sammeln. Über noch zu definierende Sonderaktionen wird es auch Möglichkeiten geben in Bereichen, die der Hersteller besonders voranbringen will, Sonderpunkte zu sammeln.

Weitere Vorteile des Partnerprogramms "One World Club"

Neben dem Bonuspunktesystem gehören zum "One World Club" auch weiterhin die bereits bisher angebotenen Unterstützungsmaßnahmen, also zum Beispiel Marketingunterstützung für Print- und Online-Kampagnen, Werbekostenzuschüsse, Vorabinformationen über neue Produkte und bevorzugte Behandlung beim Support. Neu hinzu kommt für die registrierten Partner eine Garantieverlängerung für Geräte im Bereich Managed WLAN und die LevelOne-Produktserie "Gemini", in der Netzwerkkameras und das erforderliche Zubehör dafür zusammengefasst sind.

Die Mitgliedschaft im One World Club verlängert sich ab dem ersten Euro Umsatz im Jahr automatisch. Erst wenn Unternehmen zwei Jahren keinerlei Umsatz mit einer der vier Marken erwirtschaften, erlischt die Mitgliedschaft. Auch das geschieht dann automatisch. Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen zum DDC-Partnerprogramm bietet das Dortmunder Unternehmen auf seiner Webseite an.