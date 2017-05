Und das gilt insbesondere in der digitalisierten Welt. Denn nur ein herstellerübergreifender IT-Dienstleister kann seinem Kunden mehrere Cloud-Optionen anbieten, zum Beispiel Azure von Microsoft, AWS oder eine private Cloud-Umgebung.

Und genau einen derartigen - Lösungen unterschiedlicher Hersteller umfassenden - Katalog von IT-Services aus der Cloud offeriert das Systemhaus Axians seinen Kunden. Der "Digital Hub" fußt auf dem Cloud Brokerage Framework der asiatischen Firma CloudFX, an der Cisco und Intel beteiligt sind. Damit entspricht diese Plattform den gängigen Industrie-Standards und kann relativ einfach kundeneigene Anwendungen aufnehmen.

Der "Axians Digital Hub" ist quasi ein komplettes "Warenhaus" für Cloud-Services und digitale Lösungen. Der Kunde ordert dort beispielsweise eine Intranet-Lösung, ergänzt sie um einige CAD-Arbeitsplätze aus der Cloud, bucht diverse Office 365- und Windows-10-Lizenzen dazu und fertig ist die komplette IT-Infrastruktur für die eigene Entwicklungsabteilung. Das alles wird per "One Stop Shopping" von einem einzigen Lieferanten - eben Axians - bezogen.

Entwickelt wurde "Axians Digital Hub" zwischen Januar 2015 und Juni 2016, bevor das System im November 2016 in die Beta-Phase ging. Mittlerweile ist der „Digital Hub“ bei drei Pilotkunden im Einsatz, 40 weitere Kunden sind an der Nutzung dieser Plattform interessiert.

CIOs behalten ihre IT-Hoheit

Der digitale Markplatz von Axians ist deswegen so attraktiv, weil an dessen Entwicklung einige Kunden des IT-Dienstleisters aktiv beteiligt waren. So wurden einige der dringendsten Kundenwünsche bereits in der Beta-Variante des IT-Services-Katalogs berücksichtigt.

Und es gibt einen weiteren Grund dafür, warum Anwenderunternehmen lieber auf den "Axians Digital Hub" zugreifen, statt die IT-Services direkt bei den Anbietern zu buchen. Das haben nämlich bis dato immer häufiger auch Fachabteilungen getan und diese Schatten-IT nahm stest zu - für den CIO beziehungsweise IT-Leiter ein Albtraum.

Mit einer zentralen Bestellplattform für Cloud-Dienste verliert die Schatten IT an Attraktivität und die CIOs gewinnen wieder die Oberhoheit über die IT-Anschaffungen in ihren Unternehmen. Denn alle über den "Digital Hub" erworbenen IT-Services werden über ein zentrales Portal abgerechnet, so dass der CFO stets den Überblick über die IT-Kosten behält. Im Idealfall muss er monatlich nur eine Rechnung begleichen, auch wenn er IT-Lösungen von AWS, IBM und Microsoft bezieht.

"Disruptive Störung"

Aufbau und Weiterentwicklung des "Digital Hub" sind für Axians mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Millionen Euro verbunden, was für das Systemhaus ein beträchtliches unternehmerisches Risiko bedeutet. Bei einer Projektlaufzeit von fünf Jahren bindet der IT-Dienstleister immerhin neun eigene Entwickler aus der Ulmer Zentrale sowie 14 weitere Personen aus den Axians-Niederlassungen in Deutschland temporär mit in das Projekt ein. Außerdem stellt der Partner aus Singapur für die Weiterentwicklung der "CloudFX"-Plattform weitere zehn Developer ab - alles in allem ist das ein beträchtliches Investment ins Personal, das sich erst auszahlen muss.

Aber auch das etablierte Vertriebsmodell von Axians ändert sich mit dem Digital Hub dramatisch. Intern wird es zwar nur als eine "disruptive Störung" betrachtet, doch senn die Sales-Mitarbeiter plötzlich nur noch Cloud-Dienste statt Blech verkaufen sollen, dann ist es für viele von ihnen eine echte Herausforderung, und einige werden diese Transformation wohl nicht mitmachen können und wollen, wie man aus dem Umfeld von Systemhäusern wie Axians hört.

Gründe für die Nutzung des "Axians Digital Hub" für den Kunden:

die Projektlaufzeit bei der Anschaffung von Cloud-Diensten verkürzt sich um 45 Prozent

Kosteneinsparung pro Bestellvorfall um 35 Prozent

kostenlose Basisnutzung

Substore für 3.000 Euro monatlich ohne zusätzliche Hardware- und Hosting-Kosten

Stärkung der Position des IT-Leiters/CIOs

Wie hat sich der "Digital Hub" für Axians ausgezahlt?