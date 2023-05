CybeReady hat Dirk Rausse zum Regional Sales Director für die DACH-Region ernannt. Das Unternehmen wurde 2015 in Israel gegründet und hat derzeit Büros im Silicon Valley und in London. Es bietet eigenen Angaben zufolge einfache und allgemeinverständliche Cybersecurity Awareness Trainings an, die sich ohne Beteiligung der IT-Abteilung durchführen lassen und so deren Ressourcen schonen. Beim Vertrieb setzt CybeReady in der DACH-Region auf Partner.

Für seine Aufgabe kann Rausse nicht nur auf Erfahrungen in anderen IT-Firmen, sonder nauch speziell beim Vertrieb von Security Awareness Trainins zurückgreifen. Frühere Stationen waren unter anderem Trustwave, Proofpoint and Cofense.

"Die Nachfrage und die Möglichkeiten für Security-Awareness-Schulungen in der Region sind enorm, da MSSPs, CISOs und IT-Security-Administratoren in Unternehmen aller Branchen einen proaktiveren Ansatz zur Cyberverteidigung anstreben", sagt Rausse. Zum Wechsel zum neuen Arbeitgeber bewogen hat in der Ansatz des Unternehmens. "Die Mikro-Learning-Methodik von CybeReady, die auf ML-basierten intelligenten Funktionen und der Ein-Klick-Bereitstellung basiert, steigert die Bereitschaft der Mitarbeiter und bietet die Sicherheit, nach der Unternehmen suchen."

Einen Großteil seiner Zeit wird er nun der Suche nach Partnern widmen, die ihren Bestandskunden als vertrauenswürdiger Partner im Bereich der Cybersecurity Awareness Training weiterhelfen und so dazu beitragen wollen, das Sicherheitsniveau in diesen Firmen stetig zu erhöhen. Die CybeReady-Platform soll ihnen dabei helfen, indem sie eigenständig herausfindet, in welchen Bereichen Trainings erforderlich sind. Der hohe Automatisierungsgrd soll zudem auch die Partner entlasten.

