In der Münchner Kistlerhofstraße gab es einen guten Grund zum Feiern: Vor 50 Jahren wurde Tech Data von Edward C. Raymund in Clearwater, Florida, gegründet. 2021 fusionierte Tech Data mit Synnex und heißt seither TD Synnex. Das ältere der beiden Unternehmen ist aber Tech Data, denn die Wurzeln von Synnex gehen auf die 1980 gegründete Compac zurück. Der Fusionspartner ist damit sechs Jahre jünger.

Wer über die deutsche TD-Synnex-Geschichte berichtet, darf natürlich Computer 2000 nicht vergessen, sozusagen die deutsche TD-Synnex-Keimzelle. Computer 2000 wurde 1983 von Joachim Tschunke, Axel Schultze und Udo Lichtenecker in München ins Leben gerufen. 1998 ging Computer 2000 in Tech Data auf, der Markenname wurde aber noch bis 2003 verwendet.

Mit Übernahmen zum Weltkonzern

2003 wurde auch Azlan übernommen. 2007 kamen Teile von Actebis Schweiz dazu. Mit einem Joint Venture mit Brightstar wurde das Mobil-Segment erschlossen und mit dem Kauf von Scribona stieg der Konzern groß in das Distributionsgeschäft in Skandinavien ein.

Zahlreiche Gratulanten haben sich in der Münchner Kistlerhofstraße eingefunden, um das Glas auf 50 Jahre Tech Data / TD Synnex zu erheben. 2

TD-Synnex-DACH-Chefin Barbara Koch begrüßt die Gäste... 3

... und nimmt die Besucher mit auf eine technische Zeitreise durch die letzten fünf Jahrzehnte. 4

Nicht nur TD Synnex feiert Geburtstag: Konrad Seebauer, VP Operations DACH & Endpoint Solutions DE bei TD Synnex, hat ebenfalls Geburtstag und darf sich über ein Ständchen der Festgesellschaft freuen. 5

Michael Görner (TD Synnex) und Katja Neumann (Vertiv), kommen auch auf über 50 Jahre Branchenerfahrung - allerdings zusammengerechnet. 6

Uwe Rohrmayer und Susanne Fritz (beide TD Synnex) freuen sich über ihren Gratulanten Stefan Hohner (Dell EMC Enterprise). 7

Orkun Özguergil (Dell) war selbst viele Jahre bei der Jubiläumsfirma tätig. Nun darf er als Gast dabei sein. Das gefällt auch Thomas Jank (ChannelPartner). 8

Daniel Vay, Oliver Kaiser, Marcel Delmer und Björn Stoffels (alle TD Synnex) haben gerne die TD-Synnex-Kantine für ihre Gäste freigeräumt. 9

Sebastian Lacour (Veeam) ist bei TD-Synnex-Software-Spezialist Edward Köbelin bestens aufgehoben. 10

Dennis Taschner und Christin Gerstner (beide TD Synnex) können sich mit der Zweckentfremdung der Kantine anfreunden. 11

Auf die nächsten 50 Jahre gute Laune mit TD Synnex: Matthias Koeppe (HPE), Stefanie Dienel und Tanja Schick (beide TD Synnex). 12

Thomas Jank (Mitte, ChannelPartner), überreicht Olaf Kaiser und Barbara Koch (beide TD Synnex) ein spitziges Geburtstagsgeschenk. 13

Barbara Koch (TD Synnex) und Armin Weiler (ChannelPartner) stoßen auf die nächsten TD-Synnex-Jahrzehnte an.

2012 kaufte Tech Data die europäischen Anteile des Brightstar-Joint-Venture und nennt ihn von nun an Tech Data Mobile. Weitere Übernahmen festigen den Stand als global agierender Distributionskonzern. 2017 kam dann der letzte große Coup vor der späteren Fusion mit Synnex: Tech Data übernahm den Geschäftsbereich Technology Solutions von Avnet.

2020 wurde Tech Data dann vom Finanzinvestor Apollo übernommen. Damit wurde auch der ein Jahr später folgende Zusammenschluss mit Synnex eingeleitet. Eineinhalb Jahre später, ist der Firmenname Tech Data Geschichte: Ende 2022 erfolgte die weltweite Namensänderung in TD Synnex.

München feiert

Zum Jubiläum hatte die deutsche TD-Synnex-Organisation Hersteller und Vertriebspartner in die Deutschlandzentrale in der Münchner Kistlerhofstraße eingeladen. Barbara Koch, SVP & Regional Managing Director DACH bei TD Synnex, ließ dabei 50 Jahre Technologiegeschichte Revue passieren.

Doch 50 Jahre Tech Data macht ja nur den Anfang: 2030 kann der Distributor dann 50 Jahre Synnex feiern und 2033 ist dann das halbe Jahrhundert Computer 2000 dran!

