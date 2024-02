Die Epos Group A/S, eine Tochter der Demant Gruppe, hat auf der Integrated Systems Europe 2024 die Erweiterung seiner Produktpalette an Business-Headsets präsentiert. Die Produktlinie Impact wird mit den kabelgebundenen Headset-Serien Impact 700 und Impact 800 ergänzt. Die neueste Generation der Impact-Headsets verspricht nahtlose Kommunikation in offenen Büroumgebungen.

Ein neuer Standard für Audiolösungen

Das Impact 700 und das Impact 800 ergänzen die bestehende Epos-Produktpalette an erstklassigen Headsets rund um das Flaggschiff unter den On-Ear-Bluetooth-Headsets, das Impact 1000, das 2023 auf den Markt kam. Auf der Grundlage modernster Technologie und jahrzehntelanger psychoakustischer Forschung bietet die neue Impact-Generation Lösungen für jede Büroumgebung. Mit Bluetooth, DECT oder kabelgebundenen Optionen gibt es immer ein Produkt, das den jeweiligen Bedürfnissen entspricht.

Die kabelgebundene Impact 700-Serie wurde speziell für Contact Center-Profis entwickelt. Sie zeichnet sich durch Leichtigkeit und weiche Memory-Schaumstoff-Ohrpolster aus, die den ganzen Tag über einen beispiellosen Komfort bieten sollen. Mit drei digitalen Mikrofonen, basierend auf der Epos BrainAdapt-Technologie, bietet das Impact 700 eine außergewöhnlich hohe Sprachqualität für natürlich klingende Gespräche.

Perfektes Audioerlebnis als Ziel

Das Impact 800 ist die nächste Generation kabelgebundener Headsets für den Schreibtisch. In offenen Büroumgebungen sorgt es dafür, dass Benutzer gut gehört werden - unabhängig vom Geräuschpegel im Hintergrund. Durch die Kombination der Epos BrainAdapt-Technologie mit adaptivem ANC und der branchenführenden Spracherkennung durch Epos AI kann das Impact 800 die Effizienz bei seinen Nutzern um bis zu 40 Prozent steigern, verspricht der Hersteller.

"Wir bei Epos setzen uns dafür ein, dass Mitarbeiter mühelos und effizient kommunizieren können - egal wo und wann", erklärt Johnny Andersen, VP Product & Portfolio Management bei Epos. "Wir wissen aber auch, dass die Kommunikationsbedürfnisse von Unternehmen vielfältig sind und sich ständig weiterentwickeln, um den Anforderungen jeder Büroumgebung gerecht zu werden. Unsere Produktentwicklung ist darauf ausgerichtet, das Audioerlebnis für die Benutzer zu perfektionieren. Mit der Ergänzung durch die Impact 700- und 800-Serien deckt unsere Impact-Linie nun alle Kommunikationsbedürfnisse gesprächsorientierter Geschäftsleute ab."

Verfügbarkeit und Preise

Laut Epos ist das Impact 800 bereits verfügbar und soll zur unverbindlichen Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer ab 125 Euro erhältlich sein, das Impact 700 soll im April 2024 folgen und ab 149 Euro kosten - je nach Ausstattung. Weitere Informationen über das Epos Impact 700 finden sich unter diesem Link und für das Impact 800 hier.

